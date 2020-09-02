七月半就看《七月半》！今天是中元節，也是俗稱的七月半，快上網觀看《七月半》神還原「遠傳心5G」講究篇，紓緩一下「鬼意」的氛圍。為了讓民眾更深入了解5G網速將會對人們的未來生活的改變，遠傳繼第一波宣傳影片後，8月份再次推出「遠傳心5G」講究篇宣傳影片，YouTube上架至今已超過107萬觀看數。

而《七月半》每位成員對5G網路體驗也各自拍攝個人影片，以不同角度詮釋5G，讓粉絲大呼超有創意，更在原版推出兩周後合體以驚人的速度神還原該影片，內容詼諧幽默，引發網友熱烈迴響，影片逼真程度更是破表，目前相關系列影片的觀看數累積逾550萬。

《七月半》是由蔡阿嘎、馬叔叔、RJ廉傑克曼、蔡哥、HowHow等五位知名YouTuber組成的樂團，立志要用音樂征服世界，其頻道內容不乏無厘頭搞笑風格影片，累計觀看次數已逾5000萬次。此次《七月半》以「遠傳心5G」講究篇為主軸，拍攝一系列的模仿宣傳的致敬影片，無論是場景道具製作，或是影片中的台詞，團員以各自風格重新演繹原版影片中的應用情境，讓網友大讚簡直是神還原，更有網友留言表示：「真ㄉ是還原得蠻強的ㄟ(･･;)。」、「喔喔喔喔喔喔喔 太神啦」、「有趣的廣告啊！」等，紛紛被《七月半》神還原影片征服。

延續「遠傳心5G 極速飆網 頭等體驗」的精神，遠傳第二波推出的宣傳影片「遠傳心5G」講究篇，呈現當消費者體驗VR、多人視訊、多視角娛樂或雲端遊戲等創新應用時，遠傳頂級魚肚級的5G頻譜位置，是提供順暢的網速表現將是關鍵，進入5G時代，消費者對網速可以講究，就不必將就。

(中時 )