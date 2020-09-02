下班小心雨彈 氣象局發布8縣市豪大雨特報 17:192020/09/02 中時新聞網 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台8縣市發布豪雨、大雨特報。（示意圖，陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局針對全台8縣市發布豪雨、大雨特報。（氣象局） 受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局針對高雄市發布豪雨特報；苗栗、台中、南投、嘉義、台南、屏東以及宜蘭等7縣市發布大雨特報，有局部大雨或豪雨發生機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。 (中時新聞網) #豪雨 #大雨特報 #雨彈 #氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 午後雷陣雨開炸 全台14縣市大雨特報 13:442020/08/29 生活 梅莎颱風眼開了 最快今晚轉強颱 午後強雷雨彈炸台 13:052020/08/31 生活 梅莎不排除變強颱 開學日最近台灣 明晚起連雨3天 07:262020/08/29 生活 下班小心！午後雷雨擴散 全台15縣市大雨特報 11:302020/08/31 生活 經貿交流更上層樓 台日相互開放商務人士入境 12:212020/09/01 政治 颱風「海神」最快明天生成 氣象局曝2降雨熱區 22:162020/08/31 生活 中颱梅莎未來恐成強颱 周一二最接近台灣：嚴防瞬間強降雨 21:422020/08/29 生活 風王「梅莎」不排除轉強颱 明最接近台灣 2地區變天 07:482020/08/30 生活 豬農跳腳被偷襲 官員下鄉忙安撫 美豬牛開炸 中央急拆彈 04:102020/08/30 政治要聞 梅莎逼近 全台7縣市豪大雨特報 屏東一級淹水警戒 14:492020/08/30 生活 生活熱門新聞 健身房驚見男女觀音坐騎式運動 網：濕人叫戀 - 時事 趁美豬延燒健保署偷渡醫材上限 挺綠美女醫不忍了：把醫師當笨蛋 - 生活 罕見！梅莎、海神千里合體 鄭明典：手牽手了 - 生活 施壓醫院幫忙背書美豬牛 衛福部認了：有口頭交代院長 - 生活 鬼月好詭 魚屍浮遍大排稽查員趕赴不見了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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