氣象局針對全台8縣市發布豪雨、大雨特報。（氣象局）

受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局針對高雄市發布豪雨特報；苗栗、台中、南投、嘉義、台南、屏東以及宜蘭等7縣市發布大雨特報，有局部大雨或豪雨發生機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

(中時新聞網)