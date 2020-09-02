台灣之星宣布與Funique VR展開策略合作，將攜手推動5G通訊與Virtual Reality虛擬實境(以下稱VR)的技術介接，共同發展更優質的VR體驗以帶動應用普及；不僅如此，雙方也將秉持開放心態歡迎更多有意發展相關領域的企業加入，透過相互協作加乘彼此優勢以做大市場，進而落實台灣之星5G企業合作「3E模式」ㄧ「Engage接軌」、「Empower賦能」與「Earn商轉」的商業價值，實現5G世代的VR應用場景。

5G高速率、低延遲的特性，讓使用者得以體驗更佳的VR沉浸式體驗，甚至能運用VR進行超清直播、串流等娛樂，將服務延伸至更多元的領域。Funique VR為業界領先的8K立體VR多元內容供應商，專注於泛娛樂、教育、醫療領域，以虛實整合技術聚焦發展運動賽事、虛擬演唱會直播與立體VR電影、昆蟲頻道微距拍攝技術，為市場帶來更多對未來VR的想像。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「今年疫情除增加了遠距辦公的需求，更因非接觸式業務和虛擬社交娛樂提升，反而逆勢帶動VR的發展速度，近5年的VR市場將成長至1,251億美元，加上台灣5G陸續開台，在高網速與低延遲的網路條件加持下，可望能為VR產業的發展增添動能並增加市場對5G服務的需求；本次繼月初再度與Funique VR合作，期盼透過合作探尋超清VR的更多衍生應用，拉抬雙方服務與產業需求，共創雙贏迎向5G新世代。」

Funique VR執行長鄭卜元進一步表示：「未來VR影片市場的發展Funique將提供8K立體VR多元頻道內容, 全力在真實生活中實現『一級玩家』概念, 改變源於畫質不清以及網路傳輸力不足所造成的高度延遲，使得觀眾難以沉浸其中，更甚產生暈眩等負面感受；而本次與台灣之星展開合作便是看好雙方的5G通訊技術與VR內容優勢可相輔相成，在5G世代創造1＋1＞2的經濟效益，為Funique VR 的8K影片打造得以流暢串流的網路環境，並發揮低延遲特性加乘觀眾的觀影體驗，推動VR在未來成為新娛樂常態，開展VR與5G的市場需求。」

(中時 )