花蓮縣卓溪鄉八通關古道今天傳出1名19歲杜姓男子墜落200公尺深山谷，消防人員獲報後，由空勤載往山區大分山屋，救難人員再徒步前往失事的土葛大崩壁附近救援。

花蓮縣消防局表示，下午近1時接獲民眾報案，指一支9人登山隊伍，從南投入山橫越八通關古道，預計從花蓮卓溪鄉下山。行經土葛大崩壁東側時，19歲杜姓男子墜落200公尺深的山谷。

由於山區訊號不佳，救難人員尚未抵達失足現場，墜谷男子目前狀況不明。

花蓮縣消防局第三大隊指出，為爭取救援時間，申請空勤直升機將救難人員分兩批次載送到可降落的大分山屋，救難人員再徒步2小時才能抵達土葛大崩壁附近。

八通關古道近來山難意外頻傳，7月至今累計第6起；7月4日57歲女山友墜谷受傷、20日77歲男山友高山症發作、25日60歲女山友墜谷頭部撕裂傷、8月13日40多歲李姓山友在多美麗駐在所附近摔落百米邊坡，7月26日66歲男性登山客在石洞營地附近摔落百米深谷，皆由花蓮縣消防局及空勤總隊及時救援。

(中時新聞網)