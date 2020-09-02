雞排妹鄭家純有著火辣的身材及天使般的臉孔，她近來主攻成人市場，開設網路節目暢談「性知識」外，甚至還推出了個人品牌「純色」，第一波主打商品正是「純色飛機杯」。日前她在個人社群平台上傳張張品牌形象照，讓網友直呼噴鼻血，而昨日她又再度曬出花絮照，讓網友表示好羨慕在場的工作人員啊！

雞排妹透露為了籌備品牌，砸了近千萬拓展副業，日前為品牌拍攝形象照，只見照片中她渾圓的酥胸只繫上一條緞帶做遮掩，讓不少粉絲直呼「拆禮物」。而在上月31日晚間她也在首波開賣品「純色飛機杯」，一開始只設定100萬目標，沒想到才開賣沒多久，就遭秒殺，開放3小時候，更是直接破500萬；截至昨日募資已突破800萬，遠遠超乎她的預期。

她為了答謝粉絲厚愛，並在網路相簿上傳了「私密照」，供粉絲高清下載，並在個人IG發限時動態，告知粉絲如何下載，她還幽默的幫照片冠上各種附檔名，像是「我是禮物」、「阿純愛你」、「台灣汁光」等，相當逗趣。但該相簿需要密碼才能解鎖，有粉絲就因找不到密碼，而在PTT發文，由此可見雞排妹的魅力。

雞排妹將自己的照片分享給粉絲，提供下載。(圖／翻攝自雞排妹IG)

除此之外，IG貼文也上傳品牌拍攝各種花絮照，張張都讓人大噴鼻血，其中有粉絲則留言說「好羨慕工作人員可以摸妳的屁股」。而她也在文中提及，月初拍完照，節食運動終於可以稍微緩緩，每次為了拍攝，雕塑體態都容易憂鬱，但她也請粉絲不用擔心，這陣子已成功當廢物宅女，想吃什麼就吃什麼，已恢復開心的阿純。

(中時新聞網)