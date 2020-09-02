KIA在台再傳銷售捷報！繼2020年7月份創下同期年成長率37％，以392台的耀眼成績，寫下KIA總代理森那美起亞汽車在台單月銷售新高紀錄之後，面對進入民俗月淡季的8月份，KIA全車系再次以年成長率94％、超越總體市場年成長率45％，以驚人的雙倍數成長力道達成8月份銷售250台的佳績，再次突破KIA在台8月歷史銷售紀錄！累計2020年1-8月銷售，KIA更是以年成長率達19％的躍進式成長，成為國內汽車市場少數持續年成長率達雙位數的品牌。

KIA旗下的暢銷都會時尚小車Picanto，繼7月以195台的銷售、榮登同級距進口小車銷售冠軍後，8月再次以125台的優異表現，蟬聯同級距銷售冠軍 (註1)，再次驗證KIA品牌「活力、獨特、信賴」的產品DNA，與新世代車款讓人驚艷的產品魅力，已深受國內消費者的認可與肯定。

KIA總代理森那美起亞汽車，為慶賀再創銷售佳績並感謝回饋消費者的支持，本月入主同級距進口小車銷售冠軍KIA Picanto與跨界休旅KIA Stonic，可享低頭款2.2萬與低月付專案；國內同級唯一百萬內柴油MPV車款KIA Carens(註2)，更可享高達總價值20萬優惠；新世紀悍格休旅KIA Sportage、與正7人座旗艦休旅KIA Sorento，最高可享100萬60期零利率，並另享5萬元配件金。多元的輕鬆購車優惠專案，入主KIA全車系車款、感受KIA 「The Power to Surprise源起亞洲 驚艷世界」的品牌精神，最佳良機就是現在。

獲得Red dot與iF國際設計大獎的新世代KIA都會時尚小車Picanto，配備7具SRS輔助氣囊，並搭載AEB自動緊急煞車輔助系統(註3)，搭配AHSS先進高強度鋼材，自上市以來一直都受到社會新鮮人、小資族與小家庭客群的青睞，成為國內進口都會小車級距中首屈一指的暢銷常勝軍。KIA Picanto繼7月份，以195台創下Picanto自上市以來在國內的歷史銷售紀錄，並榮登同級距進口小車銷售冠軍後，2020年8月，KIA Picanto再以125台、年成長率達81％的驚人佳績，蟬聯同級距進口轎式小車銷售冠軍！

同樣獲得Red dot與iF國際設計大獎肯定的跨界小型休旅KIA Stonic，以全車系標配的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，與超過51％的AHSS先進高強度鋼材，搭配全車標配的6具SRS輔助氣囊，以卓越的安全科技表現，成為同級距中的話題車款。KIA Stonic在8月份的銷售表現同樣亮眼，年成長率達64％的大幅成長，再再證明全車系標配DRIVE WiSE智慧安全輔助系統的KIA Stonic，產品魅力倍受市場矚目。

(中時 )