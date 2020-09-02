社會新鮮人在領取到第一份的薪水後，該如何運用，除了存錢應該要有更聰明的理財方法，尤其進入數位金融時代，安泰銀行建議，新鮮人只要簡單四步驟，就能開立數位存款帳戶，一次搞定台、外幣帳戶，進行線上理財。

安泰銀行表示，新台幣存款利率普遍偏低，若薪水僅以存款方式的投報率不高，建議社會新鮮人可將每月薪資分成三份，第一份存入台幣數位增滿利帳戶，存滿一定金額即可享有3倍活儲利率優惠，作為生活及零星支付帳戶。第二份存入數位外幣帳戶，透過匯率的變化買賣外幣，亦作為未來出國旅遊預備金。第三份是理財儲備金，理財新手可以投資小額定期定額的基金、或是短期的網銀優利專案，讓資金可以靈活運用，同時累積財富。

安泰銀行指出，該行針對社會新鮮人提供的「手指理財 E戶搞定」，11月30日前完成指定數位任務，如開通網路銀行／行動銀行、新台幣轉帳、外匯交易、數位存款帳戶加碼等，可獲紅利點數，適合喜歡透過手機交易的新鮮人。

安泰銀行說明，有充裕資金的財管貴賓，往來資產規模達100萬元以上，可獲尊貴財富管理會員優惠及服務禮遇，300萬元以上且家族資產合計達1,000萬元以上，可申請成為「富貴傳家家庭理財會員」，全家都是VIP，獲家庭理財會員星級禮遇、免費參與各項財富管理說明會、專屬信用卡優惠與專業理財顧問諮詢服務。

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