宏捷科（8086）2日公布8月營收，達2.87億元，再創4年半來的新高，月增2.13％、年增23.5％。宏捷科表示，7月因下游客戶少量調整出貨產品組合，導致營收下滑1.3％，但8月在轉單效應和「去美化」的持續反應下，一切恢復正常，重返月月高的成長軌道。

展望未來，宏捷科指出，美國疫情持續壟罩，然蘋果（APPLE）新機已開始下單，使美系客戶產能不足，因此，轉單效應逐月發酵；另外，印度市場逐漸開放，ODM（原廠委託設計）廠拉貨也轉趨積極。

而在華為事件後，華為以外的其它中國品牌，包括小米、Oppo、Vivo等開始佈局、搶佔華為失去的市佔，4G手機又開始推出新機，對於專攻4G手機市場的宏捷科來說，是好事一件；另一方面，高階手機則開始導入VCSEL（面射型雷射），明年除了韓系客戶外，另有中國品牌將導入，宏捷科將因此受惠。

除了手機市場出現起色外，支撐宏捷科今年上半年營收表現強強滾的Wi-Fi產品方面，有Wi-Fi 6新產品開始試產，第四季二廠上線後即將開始量產，對宏捷科營收貢獻有機會進一步提升。宏捷科表示，已有多家客戶與新產品在等待二廠的產能開出，因此，預期明年第二季二廠第一階段的產能可望填滿。

(工商 )