前文化部長鄭麗君指出，基隆對於文化再現的成果可堪稱「典範」，值得國際效仿。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆要塞司令官邸於1931年興建完成，近期修復完工，市長林右昌2日邀前文化部長鄭麗君前往對談，鄭麗君指出，基隆這座城市代表台灣文化多元、熱情、包容、開放的精神，在近年的再現計畫中，也將台灣的歷史面貌完整呈現出來，不僅找回基隆的歷史感、光榮感，也替城市尋得未來的發展機會，值得效仿。

林右昌表示，很多基隆的孩子不認識自己的家鄉歷史文化，令他感到非常可惜，因此市府透過將歷史的場景，在一般民眾生活中修復再現，更將整個城市的認同感串聯在一起，有別於其他縣市僅對古蹟建物來修復，基隆則是把場景及前人在古蹟中的生活經驗一併修復，除了可以讓民眾看到城市過去的樣貌，更可以讓在地的孩子站在家鄉土地上，擁有屬於最濃的歸屬感及歷史認同感。

鄭麗君指出，現代人追求的是充滿歷史感的生活空間，而基隆對於文化再現的成果可堪稱「典範」，她說，在城市規劃方面，基隆將整個港口、城市的歷史串在一起，並逐一修復要塞司令部官邸、法國公墓等歷史景點，替台灣找回4000年的歷史及所有的文化層，她強調，這也是史上最大規模的文化保存計畫，非常不容易。

文化局長陳靜萍指出，基隆要塞司令部官邸於1931年興建完成，近期修復完工，最快9月底開放，其中官邸最大特色就是鄰近「大沙灣海水浴場」，並擁有專屬的防空洞，過去這棟歷史古蹟荒廢很長一段時間，直到獲前瞻計畫的挹注，才完成修復，她指出，市府未來將持續串聯大沙灣石圍遺構、法國公墓、校官眷舍等周邊重要文化資產，重現東岸軍港外海沙灣風貌，形塑教育休憩場域。

(中時 )