美式賣場好市多有許多民眾用完必回購的隱藏好物，日前一名網友就分享好市多的「萬用神粉」牛排用調味粉以及加州風味蒜味黑胡椒，前者撒在肉上面美味加倍，後者可以撒在美式炒蛋上，替代調味。

這名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享她終於用完蒙特婁口味牛排用調味粉以及加州風味蒜味胡椒粉，還稱這兩罐為萬用神粉，「椒炒牛肋條，牛肋條沾沾吃都好吃」，還能用到天荒地老，更有人形容「我缺的是能消耗那兩瓶的一堆牛肉啊」。

網友紛紛留言，這兩瓶粉真的萬用百搭，什麼食物都可以撒「現在蒜頭貴，可以稍微替代調味」、「綠色那罐我一分為二，給在北部的兒子用，他常自煮帶便當，常用得上」、「蒜頭那個大概一年要兩罐」、「蒜味那罐上次試吃鮭魚發現他們加那罐好好吃噢」，但也有人提醒，一旦蓋子沒蓋好整瓶受潮就全毀了，建議先用保鮮膜再封蓋。

好市多的蒙特婁口味牛排用調味粉以及加州風味蒜味胡椒粉。(翻攝自 《Costco好市多 商品經驗老實說》)

(中時新聞網)