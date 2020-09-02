美式賣場好市多有許多民眾用完必回購的隱藏好物，日前一名網友就分享好市多的「萬用神粉」牛排用調味粉以及加州風味蒜味黑胡椒，前者撒在肉上面美味加倍，後者可以撒在美式炒蛋上，替代調味。
這名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享她終於用完蒙特婁口味牛排用調味粉以及加州風味蒜味胡椒粉，還稱這兩罐為萬用神粉，「椒炒牛肋條，牛肋條沾沾吃都好吃」，還能用到天荒地老，更有人形容「我缺的是能消耗那兩瓶的一堆牛肉啊」。
網友紛紛留言，這兩瓶粉真的萬用百搭，什麼食物都可以撒「現在蒜頭貴，可以稍微替代調味」、「綠色那罐我一分為二，給在北部的兒子用，他常自煮帶便當，常用得上」、「蒜頭那個大概一年要兩罐」、「蒜味那罐上次試吃鮭魚發現他們加那罐好好吃噢」，但也有人提醒，一旦蓋子沒蓋好整瓶受潮就全毀了，建議先用保鮮膜再封蓋。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。