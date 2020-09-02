「自強七街停車場用地BOT案」位於自強南路與成功二街交叉路口，未來將為地下1樓、地上10樓建築物，將有停車場、商場及影城。（莊旻靜攝）

竹北市位於自強南路與成功二街的自強七街停車場用地，日前以BOT方式，由龍享廣場公司興建立體停車場、現代化影城，縣長楊文科2日前往視察進度並聽取簡報，目前工程如期，預計將於2022年6月開幕、營運。

楊文科表示，影城未來開幕後，縣民不必再捨近求遠前往新竹市看電影，也預計可為在地帶來超過500個就業機會，目前施作進度16％，符合預期。楊文科也說，營運後將增加為599個室內停車位，為原本的3.4倍，以及269個機車停車位，並會導入智慧化綠能停車系統、智能辨識車牌、車位在席偵測、多元支付繳費系統等，搭配未來推出的竹縣停車APP使用，找車位更加方便。

此案使新竹縣政府獲得財政部「非六都地方政府招商卓越獎」第1名，交通旅遊處長游志祥表示，此案去年6月與龍享廣場股公司簽訂興建營運契約，許可業者可營運年限為50年，規畫地下1層、地上10層建築物，目前地下室結構已完成，未受疫情影響而造成進度落後。

除了停車空間外，影城預計將有15個廳、約1500個座位，以及300坪公益空間，提供親子閱讀等。該棟建築物預計地下1樓為機車、汽車停車場，1、2樓為商場，引進餐飲及零售業，3至6樓則為影城，含有一個大型廳，7樓至頂樓則為汽車停車場。

(中時 )