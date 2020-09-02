大陸新冠肺炎疫情控制得宜，童裝銷售逐漸回升，不過由於同業殺價競爭，淘帝-KY(2929)財務長王冠華表示，第3季及第4季雖然會比第2季好一點，但仍較去年同期衰退，第3季不排除還會有代理商未拉貨、低於成本的存貨損失要提列，預估第3季將持續虧損，希望第4季能達到單季損益兩平，明年營運能恢復正常。

新冠肺炎疫情自農曆年前後在大陸大爆發，大陸各地區延後復工及開學，衝擊到童裝市場銷售，淘帝-KY受到代理商實體門市因出門購物人潮驟減銷售大幅下滑，以及公司自5月起採取降價策略以鼓勵代理商增加提貨，第2季認列存貨跌價損失達4.31億元，影響每股盈餘達4.54元，單季稅後虧損達6.77億元，單季每股淨損高達7.13元，累計上半年稅後虧損為7.21億元，每股淨損7.59元。

受到新冠肺炎疫情影響，淘帝-KY代理商在第2季收了約250家，累計自疫情爆發至今已收了接近300家代理商，目前淘帝-KY旗下TOPBI品牌銷售據點約有1307家，為協助旗下共15個省及3個直轄市的代理商提振當地銷售動能，淘帝-KY透過降價策略及加大線上行銷宣傳等，以及積極深化電商銷售平台貢獻，希望能降低疫情對公司營運的衝擊。

在實體門市銷售萎縮下，今年上半年淘帝-KY電商銷售比重已攀升至17%水準，其中第2季電商銷售佔比更拉升至22%，王冠華表示，下半年電商比重可望超過25%，全年電商佔比可望達20%到25%。

儘管隨著大陸疫情獲得控制，學校自5月開始陸續復課，帶動童裝銷售逐漸回升，淘帝-KY第3季的訂單量亦較去年同期成長30%，但受到同業削價競爭影響，淘帝-KY自結7月合併營收為1.03億元，年減78.76%，累計前7月合併營收為14.8億元，年減58.75%。

王冠華表示，第3季及第4季雖然會比第2季好一點，但仍較去年同期衰退，第3季不排除還會有代理商未拉貨、低於成本的存貨損失要提列，預估第3季將持續虧損，希望第4季能達到單季損益兩平，明年營運能恢復正常。

(時報資訊)