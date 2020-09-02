牆垛彩繪鹽水溪生態。(曹婷婷攝)

新光社區發展協會理事長吳宗寶13年前返鄉，投入社區營造之列。(曹婷婷攝)

大冠鷲築巢，象徵環境生態的友好，關廟區新光里持續8年於暑假期間辦理打工換宿，今年另也透過台南市文化局社區生態解說員培訓計畫，以社區自主環境生態營造方式，21名學生以彩繪、竹藝創作，完成牆垛彩繪鹽水溪生態及新光舊吊橋橋墩上的猛禽大冠鷲築巢鳥蛋意象，宣告守護生態有成；新光社區發展協會理事長吳宗寶下一階段計畫營造「青銀共居」，讓年輕人到鄉下住一晚，也讓在地老人有事做有人陪伴。

新光社區打工換宿今年共有來自成功大學、嘉南藥理科技大學、雲林科技大學、東海大學、東吳大學等21名大學生、硏究生與在地青年志工一起參與，協助河岸彩繪，就地取材利用竹子編製竹編，結合當地生態意象完成掛置於舊吊橋遺跡上的破殼鳥蛋，成為新興且趣味的地標。

吳宗寶13年前返鄉，投入社區營造，一直關注縱貫整個聚落的台南市母親河鹽水溪上游流域自然生態保育，他說，未來這裡除了可提供做為流域生態導覽解說的場域及解說內容，竹編破殼鳥蛋更可望提供拍照打卡新景點。

他說，打工換宿讓更多外地年輕新血有機會深度認識在地文史生態，並藉由實作，協助社區完成願景，也是偏鄉高齡化社區的志工人力來源。雲科大創意生活設計所碩一朱俊錫說，不論社造或地方創生都需要年輕人投入，這次與夥伴是透過大專生迴流計畫參加新光社區的營造，從無到有完成改造，很有成就感。

(中時 )