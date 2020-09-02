車泳希否認是蘇耀宗小三。（圖／翻攝自wingsouth IG）

香港DJ蘇耀宗（細So）年初因疫情建議高層不要共用麥克風被炒魷魚，近日卻傳出他背著結婚9年老婆陳穎楠偷吃小三2年，今(2日)蘇耀宗戴著婚戒現身首度親自回應此事，他坦言自己沒臉接受大家和太太的原諒，之後會盡力彌補，問他妻子目前狀況如何？蘇耀宗表示：「她確實是很好的太太和媽媽，她比我堅強」。

蘇耀宗2006年和電台同事張詠妍結婚，3年後因個性不合離婚，2011年蘇耀宗梅開二度娶旅遊記者出身的陳穎楠，兩人生下二子，昨卻爆出蘇耀宗出軌小三2年，蘇耀宗還會對小三傳裸照調情，並自認每次見面都會發生性關係。

據《東網》報導，蘇耀宗今現身談此事，說兩個月前就向太太坦白此事，跪求妻子原諒她並發誓以後會做個更好的丈夫跟父親，「我承認我是犯錯的人，對不起大家，引來這麼多關心」，也說事情曝光後太太承受很多壓力，無疑是二次傷害，但陳穎楠表現堅強，遠勝於他。

蘇耀宗也說，知道事情曝光後大家都在肉搜猜小三是誰，「牽扯到很多人很抱歉，但我沒辦法一一澄清」，但強調已經和小三斷絕聯繫，而不少人將矛頭指向車泳希，稍早她發IG限時動態說謝謝網友和記者的關心，「我和男友的關係很好，你們所講的人不是我啦！」否認當小三。

(中時新聞網)