美國國務院亞太助理國務卿史達偉丟出次卿層級對話，要召開「台美經濟與商業對話」，加強兩邊經貿合作。經濟部長王美花今天表示，對話會觸及經濟、能源、半導體與5G議題，預計年底前召開，正在磋商中。

對於台美經濟與商業對話討論主題，王美花說，率團來的這位次卿是國務院負責經濟跟能源的，相信這個部分會有一個深入的交流，甚至會提到美國整個印太戰略整個供應鏈的部分。另外，半導體與5G也會是其中的議題，舉辦時間點，她說相關的安排目前正在密切磋商中，應該會是今年。

而台美經商對話與TIFA有何不同，她解釋TIFA過往都在USTR(美國貿易代表署)下面，主政的單位略有不同，國務院負責的主要是整個戰略的問題。

至於台美TIFA明年是否來不及簽成？王美花說，FTA能不能簽成沒有人知道時間，有的國家FTA要談很久，有的國家比較快，「沒有人有辦法在這個時間點了解什麼時候完成。」

(中時 )