白宮前新聞秘書莎拉桑德斯的新書《現身說法》（Speaking for Myself，暫譯）將在下周二出版，英國《衛報》2日刊出部分該報取得的內容。桑德斯在書中自爆，北韓領導人金正恩，在2018年6月於新加坡舉行的第一次川金會期間，對她擠眉弄眼，川普總統聽聞此事後超開心，「他在勾引妳！」並笑鬧桑德斯應該去北韓，「為國家犧牲，妳老公和孩子會想念妳。」

她寫道，川金在會談中聊到女足時，「我抬起頭，注意到金竟然盯著我瞧。我們四目相接，金對我頷首，而且對我擠眉弄眼。我驚呆了。我趕緊低下頭，繼續寫筆記。」「我滿腦子想著，『剛發生什麼事？金正恩不會只有盯著我看吧？』」

在搭車前往機場的路上，桑德斯把此事轉述給老闆川普，以及當時的白宮幕僚長凱利。川普興奮說，「他在放電！他絕對是！他撩死妳了（He fucking hit on you）！」

桑德斯是天主教徒，雖然她在書中並未把川普爆的粗口寫出來，但她當場告訴老闆，這並非她說出此事的本意，「總統先生，麻煩您別說了。」

凱利也站在川普這邊，川普繼續笑鬧，「莎拉，就這樣辦，妳要去北韓，為國家犧牲自己，妳老公和孩子會想念妳，但妳將成為我國的英雄！」川普語畢，和凱利兩人爆出狂笑。

(中時 )