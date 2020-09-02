美國為降低對中國稀土的依賴程度，美國眾議院議員提出法案，擬提供使用稀土相關企業的稅收優惠，範圍包括電動汽車，導彈到風力渦輪機等各種領域，該法案獲得上述行業的熱烈支持。

綜合外媒報導，議案由民主黨眾議員Vicente Gonzalez，與共和黨眾議員Lance Gooden聯署提出，內容大致與共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）5月在參議院提出的議案相似，都是為參與美國礦藏開採和回收關鍵礦產和金屬的公司提供稅收優惠。

報導稱，該法案是國會推動將供應鏈，特別是對國防至關重要的產業從中國轉移回美國的推動力的一部分，並已獲得國內稀土公司的廣泛支持。美國稀土業界人士Pini Althaus表示，稅務優惠有利於業界與中國進行公平競爭。

美國自2019年起開始關注稀土進口，這不僅是許多產業的關鍵原物料，且美國大量倚賴中國進口。隨著中美貿易戰升級，美國擔心中國將以限制稀土出口裝運量作為反制的武器。

(工商 )