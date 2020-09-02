◎房思琪翻版 狼師畸戀10歲女童4年

狼師再現！北市1間明星國小，發生狼師畸戀就讀4年級的10歲女童，期間不時到外縣市出遊及租屋處內，親親抱抱、撫摸大腿內側，過程長達4年，女童爸爸得知氣炸，在北市議員許淑華陪同下，2日舉行記者會，痛陳為人師表違背人倫，並質疑受害者不只1人，要求禁止狼師繼續待在教育界。

◎台灣輸出＋2 台男入境日本確診

中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，近日分別接獲越南及日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國檢出自我國入境之新冠肺炎陽性無症狀個案。

◎誘拐少女關密室 羅男羈押禁見

高雄少女失蹤案主嫌羅育祥，涉嫌誘拐、囚禁少女66小時，1日被逮後由警方押車回高雄偵訊，但當日晚間卻拒絕夜間偵訊，2日上午移送高雄地檢署複訊，檢方訊後向法院聲請羈押，院方召開羈押庭後，羈押禁見獲准。

◎2020健康城市大調查 台中市躍升全台第2名

2020《康健》「健康城市大調查」，台北市再度奪冠，前5名中，台中市排名大躍進，從去年的第4名一舉躍居亞軍，高雄市、嘉義市和彰化縣則分居3、4、5名，市長盧秀燕2日受訪時表示，台中有空汙議題、健康挑戰議題，在艱困環境下，持續改善空品，推廣正確飲食、好的運動項目，建立市民好的健康觀念，在公私協力下，達到第2名成績，很不容易。

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(中時新聞網)