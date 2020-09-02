法務部長蔡清祥今天表示，廉政署會與私部門合作，一起做好反貪腐工作，朝聯合國反貪腐公約強調的「操守標準的制定」、「利益衝突迴避」、「加強透明度」三大區塊努力。

法務部廉政署與台北巿政府產業發展局今天共同舉辦109年外商及企業誠信論壇，主題為「投資透明臺灣法遵接軌國際」，邀請通訊產業、金融服務業、生技產業等進駐台北市科技廊帶企業，一起討論誠信問題，藉以凝聚私部門反貪腐共識。蔡清祥於致詞時，做出上述表示。

台北巿副市長黃珊珊致詞時指出，台北市秉持「開放政府、全民參與、公開透明」信念，凝聚政府與企業間的誠信共識；市府的重大開發及採購案成立廉政平台，目前平台運作中的有：北投士林科技園區地上權招商案、捷運環狀線第二期興建工程等。

黃珊珊表示，積極強化國外企業在台北投資作業透明化，從民國105年9月起至今年7月為止，已協助47家企業落地，投資金額新台幣109億元（3.65億美元）。凝聚公私部門協力合作共識，落實法令遵循及企業誠信，進而尋求最大商機、促進貿易發展，共創公、私雙贏局面。（編輯：戴光育）1090902

(中央社)