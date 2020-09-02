AIT準備了許多種類的金紙，除了美金以外，還有新台幣、歐元和日圓。(翻攝自美國在台協會AIT臉書)

AIT入境隨俗舉辦中元普渡。(翻攝自美國在台協會AIT臉書)

今(2)日是中元節，許多民眾和公司行號都在今進行中元普渡，準備大量餅乾、飲料等供品祭拜好兄弟。美國在台協會(AIT)也入境隨俗，在今天舉辦普渡活動，除了豐盛的供品之外，AIT也有準備不少金紙要給好兄弟，而其中竟出現好幾疊「美金」，引起網友熱議，甚至還吸引好幾名立委和議員留言討論。

AIT在臉書發布貼文上表示，「你今天中元普渡了嗎? AIT在台灣當然也要入境隨俗囉！」並指出他們和很多台灣民眾一樣，舉辦中元普渡大拜拜，備妥一桌豐盛好料祭拜好兄弟，「來看看我們準備了什麼！」

AIT也附上幾張他們今日中元普渡的照片，除了可以看到AIT的工作人員拿香拜拜，和豐盛的祭品外，還有一張照片是他們準備給好兄弟的金紙，畫面中除了有台灣的傳統樣式之外，還有4疊的美金。

這張照片引起網友熱烈討論，甚至還吸引不少政治人物留言，高雄市議員黃捷表示，「好入境隨俗XD」；綠委林楚茵和邱議瑩則說，「好兄弟表示：今晚我想來點......美金」、「美國朋友：你在台灣都在做什麼工作，辦事處人員：燒美金...」；台灣基進立委陳柏惟則問，「有經過聯準會同意發行嗎？」

AIT中元普渡準備的金紙是美金，不只吸引網友目光，也吸引幾名議員和立委留言討論。(翻攝自美國在台協會AIT臉書)

其他網友們也留言回應，「燒美金,下次好兄弟直接去美國消費」、「好兄弟終於可以買美金計價的東西了」、「記得分成3323燒起來」。因為「美金」的照片引起熱議，AIT還在臉書上提供一張近距離的照片，並指出他們還有準備新台幣、歐元和日圓給好兄弟。

(中時新聞網)