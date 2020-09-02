台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉指出，再生醫療具備的獨特性質與其龐大的醫療應用潛力，被視為防疫生力軍。細胞治療作為重症新冠肺炎的支持療法，也是指日可待。

醫界聯盟、經濟部生技醫藥產業發展推動小組、生技中心2日辦理「後新冠肺炎時期的生醫黑馬：再生醫療新契機」論壇。林世嘉和與會專家都表示看好再生醫療潛力。

紐西蘭衛福部日前指出，新冠肺炎病患的嚴重程度，取決於個人的免疫反應，因此國際已積極探討如何利用細胞治療調節免疫系統，例如採用間質幹細胞（MSC）作為重症新冠肺炎所引發的急性呼吸窘迫症及肺纖維化的支持療法。

台灣尖端黃濟鴻副總經理舉例表示，利用免疫細胞可清除被感染細胞、利用間質幹細胞抑制免疫風暴、利用間質幹細胞治療纖維化組織等，都是再生醫療於對抗新冠肺炎的潛力。

訊聯康清原總經理則引用國際研究指出，預防和降低細胞激素風暴（免疫風暴），可能是挽救重症新冠肺炎患者的關鍵，而間質幹細胞（MSC）具有強大的免疫調節功能，並可協助修復受傷組織，因此可支援重症新患肺炎的急性呼吸窘迫症及肺纖維化。

然而，細胞治療在新冠肺炎的應用不可能用病患的自體細胞，因為已感染病毒的病患身上不易取出健康的細胞，而需用「異體細胞」進行治療。但是，目前台灣人體器官保存管理中，可儲存的細胞種類不包含MSC，與會的與談專家皆建議細胞保存應增列MSC，並請法規單位研擬相關的緊急法規授權，才得以因應未來緊急疫情的發生。工業研究院生醫與醫材研究所林啟萬所長指出，未來再生醫療勢必走向自動化及智能化的生產體系，台灣發展再生醫療產業可思考於專業代工服務、整廠輸出方面努力。

艾默生醫李幸懋總經理亦說明，再生醫療製程仍然面對許多挑戰，尤其是細胞製程中每個環節都要經過層層檢測，要升級細胞治療，就必須先建立優質的檢測方法。經濟部工業局陳佩利主任秘書表示，面對後新冠肺炎時代，生醫產業也要思索如何運用既有強項發展下一步，而再生醫療是一個重要領域。

(工商 )