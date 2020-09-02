財團法人台灣醫界聯盟基金會、經濟部生技醫藥產業發展推動小組及財團法人生物技術開發中心於今(9/2)辦理「後新冠肺炎時期的生醫黑馬：再生醫療新契機」論壇。林世嘉執行長指出，再生醫療具備的獨特性質與其龐大的醫療應用潛力，使得再生醫療被視為防疫生力軍。

紐西蘭衛福部日前指出，新冠肺炎病患的嚴重程度，取決於個人的免疫反應，因此國際已積極探討如何利用細胞治療調節免疫系，例如採用間質幹細胞(MSC)作為重症新冠肺炎所引發的急性呼吸窘迫症及肺纖維化的支持療法。

細胞治療在新冠肺炎的應用不可能用病患的自體細胞，因為已感染病毒的病患身上不易取出健康的細胞，而需用「異體細胞」進行治療。但是，目前台灣人體器官保存管理中，可儲存的細胞種類不包含MSC，與會的與談專家皆建議細胞保存應增列MSC，並請法規單位研擬相關的緊急法規授權，才得以因應未來緊急疫情的發生。

工業研究院生醫與醫材研究所林啟萬所長指出，未來再生醫療勢必走向自動化及智能化的生產體系，台灣發展再生醫療產業可思考於專業代工服務、整廠輸出方面努力。

艾默生物醫學股份有限公司李幸懋總經理亦說明，再生醫療製程仍然面對許多挑戰，尤其是細胞製程中每個環節都要經過層層檢測，要升級細胞治療，就必須先建立優質的檢測方法。

經濟部工業局陳佩利主任秘書表示，面對後新冠肺炎時代，生醫產業也要思索如何運用既有強項發展下一步，而再生醫療是一個重要領域。台灣醫界聯盟基金會積極推動台灣再生醫療發展，透過國際合作、知識推廣、趨勢研究與策略推動，期待串聯台灣再生醫療量能，於9月每周三辦理「再生醫療產業交流系列論壇」，後續主題包含：再生醫療品質與發展環境、生產製程自動化、再生醫療產業鏈。

(時報資訊)