進入2020年下半年，迎接而來的是周年慶、雙11、雙12、黑色星期五、聖誕節贈禮等購物商機，Facebook今日「解鎖節慶購物季．決勝策略」線上論壇公布2020節慶購物季行銷指南，Facebook指出，疫情雖然影響全球經濟，但也創造新商機，消費者延後消費、等待促銷，節慶購物潮更具爆發力。

Facebook台灣及香港總經理余怡慧表示，今年下半年的購物季，在手機的購買體驗是所有電商與品牌的關鍵戰場。調查指出，消費者在節慶購物季當中，會使用行動裝置來完成購買的比率超過70％。Facebook希望透過節慶購物季消費洞察重要趨勢，協助企業制定行銷策略，掌握從下半年一路延續至農曆新年的購物熱潮，期待與企業一起創造業績高峰。

本次調查83％消費者因疫情而將大量採購活動延後進行，然而，促銷活動是消費者最期待的時刻，有45％延後購買科技產品的消費者表示目前正在等待商家推出促銷活動，另外有40％的延後購買奢侈品的消費者，也表示目前正在等待相關商家推出促銷活動。顯見下半年民眾的購物爆發力值得所有品牌與電商投入更多資源、鎖定不同客源，更可結合各種廣告工具出擊，主動創造消費者購買意願。

Facebook指出，當面對外在環境的各種壓力與挑戰，人們更傾向自我犒賞，這個趨勢在台灣尤其顯著，近8成的台灣歲末購物消費者會在節慶購物季期間搜尋禮物來犒賞自己自認會「購禮犒賞自己」的消費者通常是年輕族群、單身族以及Instagram用戶。此外，調查也發現，全球受訪消費者表示在一年之中，年底節慶購物是他們最常探索新商品的時期，此數據的增加幅度從2018年至2019年提升1倍以上。企業可以透過網紅名人的力量，吸引消費者發掘新商品，例如善用限時動態或品牌置入內容的廣告工具追蹤成效，或利用例如擴增實境（AR）廣告創新互動體驗，增進與消費者之間的交流互動，刺激消費者購買意願。

(時報資訊)