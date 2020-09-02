2020年大選國民黨慘敗後，由江啟臣當選黨主席並積極推動各項黨內改革，今天國民黨文傳會舉辦記者會表示，根據民調，多數受訪黨員都支持限制中常委連任、增加不分區立委候選人的青年比率，以及中央委員要有一半是青年、婦女或民代、民選首長等改革路線，於兩岸論述、黨產處理原則上亦呈現高度共識，未來國民黨黨將依據此份民調結果繼續推動落實相關改革。

國民黨文傳會主委王育敏表示，9月6日國民黨全代會將針對近半年來國民黨重要黨務作業進行黨務改革案結論報告。為了解黨員對於黨改路線之認同度，本周委託TVBS民調中心於8月27日至29日，針對黨改內容中民眾相對關心之重點項目，從34萬黨員當中抽樣調查，以市話及手機方式，取得有效樣本數1130人，信心水準 95％，抽樣誤差正負2.9個百分點。

王育敏指出，此份民調結果凸顯黨員對於社會多項關注重點在黨內皆有強烈共識，包含期望於黨內增加社會多元聲音、讓黨意更符民意、增加年輕人參與意願、拒絕不肖人士以政黨名義與中國大陸進行不當利益交換等，於兩岸論述、黨產處理原則上亦呈現高度共識。顯現黨員對黨改的期望、信念，未來黨改亦將參考此份民調結果，於高度符合黨員期望下全力推動，全代會時將完整公布黨改報告。

王育敏表示，民調顯示有60.2％受訪黨員支持限制中常委「可以連任一屆，任期最長八年」；71.8％成黨員支持中常會中納入「黨籍賢達人士」擔任指定中常委；近82.8％黨員支持規劃「中央委員與中常委名額中，要有一半以上是青年、婦女、海外、弱勢，以及有民意基礎的鄉鎮市長以上民選首長或民意代表」；85.9％黨員認同擴大青年參與，規劃「不分區立委提名，每五個人，就要有一位40歲以下具有專業的年輕人」。

王育敏還指出，對於黨產處理原則，則有72.9％黨員支持國民黨主席江啟臣所提出的二大原則：「國民黨不會任人宰割」、「護憲、護法、不護產」。為擺脫買辦疑雲與可能性，則有74.5％黨員支持研究制訂「黨公職人員兩岸交流行為準則」進行明確規範；81.5％黨員高度認同，國民黨的兩岸論述是主張「基於中華民國憲法的九二共識」基礎下，推動兩岸交流對話；最後對於江啟臣主張：「國民黨的核心價值是中華民國」，則展現了93.6％的黨員認同度，此數據是現階段推動黨改的重要肯定。

(中時 )