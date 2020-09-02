淘帝-KY(2929)因第2季認列存貨跌價損失達4.31億元，單季稅後淨損達6.77億元，累計上半年每股淨損高達7.59元，加上公司更換會計師事務所，引發市場高度關注，對此，淘帝-KY財務長王冠華表示，更換會計師事務所是因為今年公司虧損，想降低會計師簽帳費用，公司帳上現金包括：定存及基金有50億元，就算同業殺價競爭再撐10年也沒有問題，公司將在9月或10月舉行法說會，由董事長親自對外說明。

康友-KY(6452)才出事未久，主攻兒童服飾配件市場的淘帝-KY半年報交出令投資人訝異的財報，受到代理商實體門市因出門購物人潮驟減銷售大幅下滑，以及公司自5月起採取降價策略以鼓勵代理商增加提貨，第2季認列存貨跌價損失達4.31億元，影響每股盈餘達4.54元，單季稅後虧損達6.77億元，單季每股淨損高達7.13元，累計上半年稅後虧損為7.21億元，每股淨損7.59元，由於公司公告更換會計師事務所，鉅額虧損的半年報，引發市場高度關注。

王冠華表示，更換會計師事務所是因為今年公司虧損，想降低會計師簽帳費用，公司帳上現金包括：定存及基金(約5億多人民幣基金及連結債券及定存的理財商品)共約50億元，就算同業殺價競爭再撐10年也沒有問題。

至於公司大股東申讓持股，王冠華表示，此為大股東私人理財行為，公司將在9月或10月舉行法說會，由董事長親自對外說明。

(時報資訊)