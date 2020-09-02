行政院今（2日）公布最新護照封面，各界褒貶不一。立委認為，「改完護照，再來就是華航了」；交通部已要求華航進行研究，如何把機身上斗大的「CHINA」字樣換掉，由足以代表台灣的識別取代。專家憂心，華航貿然變更塗裝，恐怕失去航權，「到時候連歐洲都不用去了」。

華航機身印有「CHINA AIRLINES」，其中「CHINA」一直被部分人士視為眼中釘，認為台灣飛機竟幫大陸宣傳。民進黨立委王定宇透露，「根據立法院決議，交通部處理華航的識別系統，應該快了」；交通部長林佳龍也責成航發會找華航討論。

有人建議把「CHINA」字樣改小，就算不加上「TAIWAN」，至少不易混淆。看在航空界眼裡，相當不以為然，擅自更改塗裝，恐怕影響航權。

航空界人士指出，目前討論的航權問題大多集中在第三（目的地卸載權）、第四（目的地裝載權）、第五航權（延遠權），重要的第一航權（領空穿越權）反而易被忽略。

該人士強調，華航飛機已是「政治議題」，若片面變更，而部分國家不認「新塗裝」的話，這些國家可以不讓飛機通過領空。舉例來說，台灣前往歐洲的客、貨機，會經過亞、歐不少國家，一旦華航換裝不被承認，飛機就得繞路，徒增成本。

「而且不只華航，航權談判是國對國，倒楣一點連長榮航空都不給飛！」

朝陽大學航空學院籌備處副教授盧衍良表示，華航早期塗裝是藍白紅，在對岸杯葛下，許多航點無法前往，才會成立華信航空彈性調度；華航後來把塗裝改為較不具政治意涵的梅花。

盧衍良認為，更名或換裝應考慮影響層面，建議政府思考其他方式爭取國際能見度，若把國際行銷的重責大任單獨交付華航，不僅效益有限，更可能賠了夫人又折兵。

(中時新聞網)