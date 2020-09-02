成功大學首屆普渡雙聯學位今天舉行新生入學，家長也獲邀一起參與新生歡迎會，校長蘇慧貞與美國普渡大學（Purdue University）教授群跨越12小時的時差，實體、線上跨國聚首，攜手迎接首屆普渡雙聯新生。

普渡大學為美國知名綜合性公立大學，尤以農業、科學以及工程科系研究見長，其工學院向來有美國太空人搖籃的美譽，被認為是全球頂尖工程學校之一。

1952年成大與普渡開啟長達14年的國際研究合作關係，為台灣產業培育無數傑出人才，是成大蛻變為一流大學的重要開端。109學年入學的成大普渡雙聯組新生，分別有機械系6名、電機系8名、資訊系7名，共計錄取21名學士生，是教育部核定的計畫招生元年入學學生。

成大國際長王筱雯表示，成大與普渡歷史淵源深厚，首屆新生入學開啟優質人培育的嶄新風貌，希望跨國、跨域的優秀人才互動，可持續激盪現有教育規格，帶來豐富多元的創新活力。

成大近年致力發展未來大學面貌，首屆普渡雙聯21位學生雖分屬電機、機械與資訊科系。王筱雯強調「他們不會只屬於某個科系」，優質人才培育除加深國際鏈結外，因應未來世界多變，也應培養學生跨學科領域知識互動能力。透過跨學院的多導師制度以及3系每周共同活動時段等安排。

因此，電機系學生可能會有文學或醫學專業的導師，規劃設計學院或管理學院的導師也能有跟機械系同學對話的機會，資訊系與機械、電機都是同班同學，成大規劃優質開放的知識交流平台，拓展學生工程專業領域以外的多元視野與觀點，儲備豐富多彩的跨域學習能量。

成大國際處指出，普渡雙聯學生是從大學入學時，就先想好未來要以攻讀普渡碩士學位的跨國進修為目標，學生在成大就讀學士班3年期間，每1年均加入至少一門美國普渡大學實質教學課程，大四就讀普渡大學並接續準備普渡大學碩士班（申請）入學，3＋1＋1學制，循序漸進。順利者，5年可獲成功大學學士學位，以及成為普渡大學碩士，是校內第一個專案型跨國進階雙學位合作案。

首屆新生採用嶄新國際跨校合作學習模式，很多想法需要親、師、生三方面對面交流互動，共同商討未來展望。

(中時 )