為扶植台中在地的樂器產業與人才，中市府將於國慶日連續假期舉辦第15屆「2020台中樂器節」，今年除祭出總額高達30萬獎金，還特別邀請資深音樂人鈕大可創作活動主題曲《台中，我愛上了》，在2日的宣傳活動中，這首歌曲首度公開發表，活潑的曲風讓與會者沉浸在歡愉氣氛。

「2020台中樂器節」宣傳活動，在鈕大可專屬樂團演奏《台中，我愛上了》的輕快樂音聲中揭開序幕，伴隨著台中吉祥物歐米馬伴舞，現場氣氛歡樂，連台中市副市長黃國榮也下場與歐米馬共舞。

黃國榮表示，台中樂器節原本是后里區每年固定的盛會，今年已邁入第15屆，希望透過這樣的活動扶植台中在地樂器產業、讓更多音樂人才得以大展長才；今年還特別邀鈕大可創作活動主題曲，盼呈現台中清新宜人與歡樂氛圍。

今年樂器節預定10月10、11日在后里麗寶樂園渡假村登場，文化局指出，當天除有樂器演奏競賽決賽，也邀曾獲得搖滾大賽冠軍的樂團丘與樂樂團、視障樂團飛行者樂團及后里在地的后里之音薩克斯風樂團等團體演出，開幕晚會並由鈕大可率領樂團演出，精彩可期。

文化局長張大春表示，因新冠肺炎疫情影響，許多表演團體演出大受衝擊，為了力挺在地產業與藝文團體，今年樂器節同樣舉辦演奏比賽，競賽分為薩克斯風、爵士鼓與長笛，邀請音樂好手報名參加，總獎金高達30萬元，獲勝者並可於開幕晚會登台演出。

(中時 )