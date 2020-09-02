女星熊熊（卓毓彤）以傲人G奶和甜美臉蛋，穩坐新一代性感女神寶座，而將在後天（4日）過34歲生日的熊熊，也在今天提前慶生，熊熊胸口辣開深V，性感解放深邃事業線，傲人雙峰讓網友眼睛大吃冰淇淋。

熊熊4日將迎接34歲生日，她今天在好友張立東、「元元」吳婕安、林莎的聚會中提前慶生，只見熊熊身穿藍色碎花洋裝，胸口辣開深V，傲人上圍呼之欲出，熊熊的胸前事業線深到無極限，火辣身材超吸睛。

其實身為女神代表的熊熊，日前才被傳出與特斯拉男交往，她甚至還懷有兩人愛的結晶，熊熊因此被爆出將在年底帶球嫁入小豪門，對此，熊熊事後則認了有變胖、沒有維持住身材，而熊熊經紀人也表示，熊熊近期確實較為豐腴「會請她好好注意管理，未來如果有其他好消息，一定跟大家分享，感謝」，但熊熊沒有正面回應懷孕待嫁一事。

熊熊近期則也不時曬聚會照、泳裝照，大方露「肚皮」，尤其是在熊熊日前曬綠島的度假照中，她辣曬比基尼以行動甩有孕傳聞，但仍引發網友熱議熊熊是否已有喜。

(中時新聞網)