怪男撫摸機車偷「雨褲」狂聞 失主看傻眼

台北市泰山區上月27日傳出一起偷竊案，一位人夫在臉書社團PO文控訴，愛妻的雨褲被偷走。人妻當天傍晚將機車停放在明至國小附近的騎樓，並將雨衣和雨褲掛在機車龍頭上，未料，一位經過的怪男順手摸走雨褲，犯人甚至還拿著他猛聞。

人夫在臉書社團《我是泰山人》發出一篇尋人啟事，希望泰山民眾能協助尋找偷雨褲的小偷，人夫在內文提到，妻子將機車停放在明志國小附近的騎樓，並將雨衣和雨褲掛在機車龍頭上，未料，卻被小偷摸走了。

他將騎樓監視器放上網，希望網友能協助尋找小偷。影片可見一位身材微胖、魁梧的平頭男，身上背著斜肩背包並手拿雨傘，搖頭晃腦地來回在騎樓行走，且眼神不時緊盯著掛在車頭的雨褲，更伸出手指來回撫摸同排的機車，最後趁四下無人之際，伸出手把雨褲快速偷走，並加速離去。

人夫更提到，這件雨褲是妻子已逝的阿公送給她的雨褲，意外被偷走也讓她只要想到就難過得落淚，已經哭了快一個禮拜。並說明已經赴警局報案，也希望能藉由網路力量幫忙替愛妻找回寶貝的雨褲。

(中時新聞網)