【江湖桔子新聞】由遊戲橘子與日本 GungHo 結盟成立的江湖桔子旗下首款營運手機遊戲《召喚圖板》中文版，於即日起展開與日本知名動畫《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，第二季》聯名合作活動！經典人氣角色「貝爾・克朗尼」、「赫斯緹雅」、「艾絲・華倫斯坦」化身七星棋寵等待玩家們收藏，並原作劇情打造三種合作關卡，以及排名賽和討伐戰，體驗在《召喚圖板》中的「歐拉麗城」與各種角色們相遇、並肩戰鬥！即刻登入取得滿等滿技的「約會日和・赫斯緹雅」五星棋寵、累計登入可取得「合作轉蛋券」*3及「光結晶」*14，馬上登入展開地下城的冒險吧！
《召喚圖板》ｘ《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，第二季》聯名啟動
登入就送女神「約會日和・赫斯緹雅」五星棋寵！
《召喚圖板》於9月2日至9月16日期間，與日本知名動畫《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，第二季》推出聯名合作活動，以原作劇情打造三種合作關卡，以及排名賽和討伐戰，合作關卡為：普關至極關的「代達羅斯路」、極關至冥關「地下迷宮」、神級關卡「淫都」；除了設計專屬進場、過場動畫、關卡配樂等新內容之外，官方更特別將動畫中「赫斯緹雅」的愛妻料理，設計為新靈魂「炸薯球」，趣味滿滿、免費送給玩家！
完成合作關卡所有任務，可取得：靈魂「炸薯球」合計Lv.80、「討伐之証・魔石」*8、光結晶*5、以及多種珍稀素材；排名賽積分達指定「Rank」可取得獨家獎勵七星棋寵「『九魔姬』・里維莉雅」；討伐戰可攜手公會討伐敵人「歌利亞」，達指定條件取得六星棋寵「歌利亞」、光結晶*6及多種珍稀強化素材；此外，復刻關卡任務獎勵也全面更新，完成任務可取得：靈魂「強化攻擊」合計Lv.200、「體力恢復劑」*25、光結晶*5及多種珍稀素材。
迎接聯名合作，官方放送多重獎勵內容，即刻登入取得滿等滿技的「約會日和・赫斯緹雅」五星棋寵，屬於增強隊友攻擊力的軍師型隊長，幫助玩家提升戰力；累計登入可取得「合作轉蛋券」*3及「光結晶」*14，喜愛《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，第二季》的粉絲們，馬上登入《召喚圖板》與各種角色們並肩戰鬥吧！
《召喚圖板》ｘ《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，第二季》合作棋寵登場！
雙大獎「夢想冒險者・貝爾・克朗尼」＆「戰姬・艾絲・華倫斯坦」強力釋出！
《召喚圖板》此次與《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，第二季》合作，特別登場雙大獎的合作轉蛋，「夢想冒險者・貝爾・克朗尼」、「戰姬・艾絲・華倫斯坦」、「慈愛的爐神・赫斯緹雅」三位七星棋寵等待玩家們收藏：
※「夢想冒險者・貝爾・克朗尼」
覺醒後將進化為「『小新秀』・貝爾・克朗尼」，為高倍率攻擊及減傷的隊長棋寵，技能冷卻回合數短，可輕鬆達到高倍率攻擊，是玩家作為開局棋寵的最佳選擇。
※「戰姬・艾絲・華倫斯坦」
覺醒後將進化為「『劍姬』・艾絲・華倫斯坦」，擁有特殊技能動畫，具備高倍率加乘的攻擊力，可無視敵人特定效果的防護貫通攻擊，搭配覺醒後的技能，可發揮超強破壞力。
※「慈愛的爐神・赫斯緹雅」
可幫助全體隊友高幅度回血，並高比率減輕傷害，兼具圖面及能力的血炮隊長。
此外，「SP轉蛋」及「召喚水晶交換所」也有全新的七星棋寵等待玩家獲取，歡迎各位召喚師們把握機會，體驗各種全新角色的新技能！詳情請鎖定官方網站公告說明。
※「『千之妖精』・蕾菲亞」
為「SP轉蛋」限定棋寵，擁有高倍率的防護貫通攻擊，以及高傷害的防護貫通陷阱，屬於可幫助隊員減傷及增強的隊長棋寵。
※「休裝『劍姬』・艾絲・華倫斯坦」
為「召喚水晶交換所」限定棋寵，具備高回合數的物理追擊炮，為速刷關卡的絕佳棋寵。
【在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，第二季，簡介】
這座城市住著眾多神祇，城市中心存在著，
通往地心深淵的『地下城』，
城市名為迷宮都市歐拉麗。
女神赫斯緹雅與冒險者貝爾・克朗尼，一如既往地是主神和僅僅一名眷族的最小構成，
但是，以世界最快速度達成升級這一偉業的貝爾，
受到了前所未有的矚目，
迷宮中的邂逅、以及冒險即將再次被撰寫，
由少年踏出、女神記敘的「眷族物語」即將展開。
(科技)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。