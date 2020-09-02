【江湖桔子新聞】由遊戲橘子與日本 GungHo 結盟成立的江湖桔子旗下首款營運手機遊戲《召喚圖板》中文版，於即日起展開與日本知名動畫《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，第二季》聯名合作活動！經典人氣角色「貝爾・克朗尼」、「赫斯緹雅」、「艾絲・華倫斯坦」化身七星棋寵等待玩家們收藏，並原作劇情打造三種合作關卡，以及排名賽和討伐戰，體驗在《召喚圖板》中的「歐拉麗城」與各種角色們相遇、並肩戰鬥！即刻登入取得滿等滿技的「約會日和・赫斯緹雅」五星棋寵、累計登入可取得「合作轉蛋券」*3及「光結晶」*14，馬上登入展開地下城的冒險吧！

《召喚圖板》ｘ《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，第二季》聯名啟動

登入就送女神「約會日和・赫斯緹雅」五星棋寵！

《召喚圖板》於9月2日至9月16日期間，與日本知名動畫《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，第二季》推出聯名合作活動，以原作劇情打造三種合作關卡，以及排名賽和討伐戰，合作關卡為：普關至極關的「代達羅斯路」、極關至冥關「地下迷宮」、神級關卡「淫都」；除了設計專屬進場、過場動畫、關卡配樂等新內容之外，官方更特別將動畫中「赫斯緹雅」的愛妻料理，設計為新靈魂「炸薯球」，趣味滿滿、免費送給玩家！

完成合作關卡所有任務，可取得：靈魂「炸薯球」合計Lv.80、「討伐之証・魔石」*8、光結晶*5、以及多種珍稀素材；排名賽積分達指定「Rank」可取得獨家獎勵七星棋寵「『九魔姬』・里維莉雅」；討伐戰可攜手公會討伐敵人「歌利亞」，達指定條件取得六星棋寵「歌利亞」、光結晶*6及多種珍稀強化素材；此外，復刻關卡任務獎勵也全面更新，完成任務可取得：靈魂「強化攻擊」合計Lv.200、「體力恢復劑」*25、光結晶*5及多種珍稀素材。

《召喚圖板》以原作劇情打造五種合作關卡。（圖／遊戲橘子提供）

迎接聯名合作，官方放送多重獎勵內容，即刻登入取得滿等滿技的「約會日和・赫斯緹雅」五星棋寵，屬於增強隊友攻擊力的軍師型隊長，幫助玩家提升戰力；累計登入可取得「合作轉蛋券」*3及「光結晶」*14，喜愛《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，第二季》的粉絲們，馬上登入《召喚圖板》與各種角色們並肩戰鬥吧！

《召喚圖板》即刻登入取得「約會日和・赫斯緹雅」五星棋寵。（圖／遊戲橘子提供）

《召喚圖板》ｘ《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，第二季》合作棋寵登場！

雙大獎「夢想冒險者・貝爾・克朗尼」＆「戰姬・艾絲・華倫斯坦」強力釋出！

《召喚圖板》此次與《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，第二季》合作，特別登場雙大獎的合作轉蛋，「夢想冒險者・貝爾・克朗尼」、「戰姬・艾絲・華倫斯坦」、「慈愛的爐神・赫斯緹雅」三位七星棋寵等待玩家們收藏：

※「夢想冒險者・貝爾・克朗尼」

覺醒後將進化為「『小新秀』・貝爾・克朗尼」，為高倍率攻擊及減傷的隊長棋寵，技能冷卻回合數短，可輕鬆達到高倍率攻擊，是玩家作為開局棋寵的最佳選擇。

夢想冒險者・貝爾・克朗尼。（圖／遊戲橘子提供）

※「戰姬・艾絲・華倫斯坦」

覺醒後將進化為「『劍姬』・艾絲・華倫斯坦」，擁有特殊技能動畫，具備高倍率加乘的攻擊力，可無視敵人特定效果的防護貫通攻擊，搭配覺醒後的技能，可發揮超強破壞力。

戰姬・艾絲・華倫斯坦。（圖／遊戲橘子提供）

※「慈愛的爐神・赫斯緹雅」

可幫助全體隊友高幅度回血，並高比率減輕傷害，兼具圖面及能力的血炮隊長。

慈愛的爐神・赫斯緹雅。（圖／遊戲橘子提供）

此外，「SP轉蛋」及「召喚水晶交換所」也有全新的七星棋寵等待玩家獲取，歡迎各位召喚師們把握機會，體驗各種全新角色的新技能！詳情請鎖定官方網站公告說明。

※「『千之妖精』・蕾菲亞」

為「SP轉蛋」限定棋寵，擁有高倍率的防護貫通攻擊，以及高傷害的防護貫通陷阱，屬於可幫助隊員減傷及增強的隊長棋寵。

『千之妖精』・蕾菲亞。（圖／遊戲橘子提供）

※「休裝『劍姬』・艾絲・華倫斯坦」

為「召喚水晶交換所」限定棋寵，具備高回合數的物理追擊炮，為速刷關卡的絕佳棋寵。

休裝『劍姬』・艾絲・華倫斯坦。（圖／遊戲橘子提供）

【在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼，第二季，簡介】

這座城市住著眾多神祇，城市中心存在著，

通往地心深淵的『地下城』，

城市名為迷宮都市歐拉麗。

女神赫斯緹雅與冒險者貝爾・克朗尼，一如既往地是主神和僅僅一名眷族的最小構成，

但是，以世界最快速度達成升級這一偉業的貝爾，

受到了前所未有的矚目，

迷宮中的邂逅、以及冒險即將再次被撰寫，

由少年踏出、女神記敘的「眷族物語」即將展開。

(科技)