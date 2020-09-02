頂著南部豔陽，凌雲國小學生光著腳走進屏東科技大學有機稻田，透過大學科技農業專班學員指導，以大手拉小手方式體驗如何插秧，臉頰滑落的汗珠，在在說明農夫辛勞，但大夥還是開心直呼「收穫很多」。

屏科大推廣教育處長彭克仲表示，隨著農業技術出現斷層，農村缺工、農業人口老化及極端氣候等影響，從事農業活動的人力越來越少，因此希望透過類似活動提升在地青年學子對於農業領域的認識。

國小學童難得實際體驗插秧，感受農夫辛勞。（林和生攝）

他不諱言，屏科大長年以來都是培育農業人才的搖籃，透過大學生教導小學生，別有一番新貌，值得鼓勵與傳承。

他有感而發地說，如果一個孩童在生活中少有接觸過大自然，沒有赤腳踩過泥土，沒有親手觸碰過花瓣，沒有感受蟲鳴鳥叫，不了解米飯從何而來，單純教育他們大自然的藝術與產生，「怎麼可能產生共鳴」？

學校長期推廣食農教育的凌雲國小校長許裕呈表示，活動中不只希望讓小朋友親身體驗農夫辛勞，更要深植他們懂得感恩回饋的心，配合整天活動包含參觀農機具中心，了解整個農業生產過程，也讓他們知道食物安全的重要性。

手腳沾滿泥巴，六年級學生古季民童言童語地說，「腰真的好酸」，插秧過程腳不斷被泥土拌住，要很費力才能繼續動作，終於知道沒有那麼容易。屏科大師生也與孩子做好約定，相約110天後一起收割種下去的稻苗。

(中時 )