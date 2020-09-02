高雄14歲少女遭誘騙囚禁66小時事件才剛驚險落幕，台中市又傳出國中男學生離家失蹤3天，目前仍然失聯的案件，台中市警第六分局西屯派出所目前已經受理家長報案並擴大尋找失蹤少年下落，據了解，下午少年已經與母親連繫上並報平安，母親已前往中壢火車站將其帶回。

根據失蹤男學生的家長友人在臉書《台中市西屯區大小事》社團PO文表示，該名國中少年8月30日深夜在台中市青海路加樂福賣場附近離家後就失去聯繫，少年離家時身穿深藍色T恤，外面灰色條紋亞麻襯衫，深藍色短褲，墨綠色亞瑟仕慢跑鞋，身高約155-160公分。

家長在焦急之際已經向台中市六分局西屯派出所報案協尋。家長的友人指出，因為少年家長不會使用網路社團，由於已經失聯3天，家長非常擔心 希望孩子可以回來好好溝通。

警方獲報後立刻調閱沿路監視器，發現少年在31日清晨5點多進入台中車站月台，但目前不了解要前往何地，目前也請鐵路警察進行與鐵路局協助找出少年下車地點。據了解，下午少年已經與母親連繫上並報平安，母親已前往中壢火車站將其帶回。

(中時新聞網)