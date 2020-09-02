倫元投顧分析師陳學進表示，隨各國陸續重啟經濟活動，美國、歐洲及亞洲等地區8月製造業指數均已擺脫疫情造成的低迷狀態，其中美國8月製造業指數更上升至56，創2018年底以來最快速擴張，大陸疫情方面亦釋出正面訊號，同時德國經濟部也同步上修今年國內生產總值（GDP）預估值，顯見經濟正處於V型復甦。

就資金面而言，美國聯準會（Fed）主席鮑爾宣布採取「平均通膨目標」政策，允許通膨率暫時升破2％，意味近零利率政策短期內可望持續，美元應聲走軟。且Fed理事布蘭納德1日更表示，近幾個月將提供更多刺激措施，幫助美國經濟度過疫情衝擊。

台股方面，自8,523點觸底反彈至13,031點為止，短短4個多月大漲4,508點，隨大盤累積漲幅已高，且華為禁令對相關科技股上檔承壓，市場追價意願趨於保守，預期台股將維持震盪格局不變。

不過台灣製造業採購經理人指數（PMI）連兩個月擴張，上揚至56％；非製造業經理人指數（NMI）成長至59.4％，寫下歷史以來最快擴張速度，二大指數同步V轉，可望為股市提供強而有力支撐。因此在基本面、資金面、籌碼面及技術面皆處於相對有利的條件下，預計大盤短線經適度整理過後，行情震盪向上看法不變。

個股方面，本周納入投資組合的驊訊，受惠遠距商機帶動USB耳麥相關晶片出貨暢旺，營運持續看俏，雖股價短線大漲過後，呈現漲多震盪整理格局，但基本面加持下，預期後市仍有大漲空間。 此外，圓剛、聰泰、廣寰科、僑威、安鈦克、岳豐、東碩、茂迪、元晶、碩禾、長榮、陽明，短線一路狂飆，部分個股甚至大漲一至兩倍，顯示多頭格局下個股呈現輪動輪漲。配合資金熱錢不斷、法人心態偏多、中長期均線走揚，後市行情依舊可期。

(工商 )