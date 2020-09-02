華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股2日受月線反壓影響，買盤追價意願不足，早盤開高後短線獲利賣壓隨即出籠，開高走低，終場小跌3.78點，以12,699.5點作收。

量能方面，大盤成交值2日明顯萎縮，顯見多方尚未有明顯表態意願，因此大盤短期內很難脫離高檔震盪整理格局，中小型業績題材股成為目前資金主要進駐方向，相較大型權值股也較有穫利空間。

個股方面，本周納入投資組合的驊訊，受惠筆電音訊與電競耳機IC出貨暢旺，自結7月每股獲利0.31元，預期8月持續成長，股價攻高動能充足。

(工商 )