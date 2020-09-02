逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:512020/09/02 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股2日受月線反壓影響，買盤追價意願不足，早盤開高後短線獲利賣壓隨即出籠，開高走低，終場小跌3.78點，以12,699.5點作收。 量能方面，大盤成交值2日明顯萎縮，顯見多方尚未有明顯表態意願，因此大盤短期內很難脫離高檔震盪整理格局，中小型業績題材股成為目前資金主要進駐方向，相較大型權值股也較有穫利空間。 個股方面，本周納入投資組合的驊訊，受惠筆電音訊與電競耳機IC出貨暢旺，自結7月每股獲利0.31元，預期8月持續成長，股價攻高動能充足。 (工商 ) #華冠 #驊訊 #投顧分析師 #丁彥 #意願 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:312020/08/31 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 17:312020/08/31 財經 今日股市備忘錄 04:102020/09/01 證券．權證 《晨間解盤》短撐12362點(日盛投顧提供) 08:542020/09/01 財經 《國際產業》郭明錤：今明兩年5G mmWave版iPhone出貨將遠遜預期 15:062020/09/01 財經 《晨間解盤》月線站不穩 投資氣氛趨保守(倫元投顧提供) 07:442020/09/01 財經 《商情》適逢英國夏季銀行日 LME基本金屬期貨休市一日 10:002020/09/01 財經 《基金》富盛投顧宣布擔任安盛投資管理台灣總代理 10:342020/09/01 財經 又到季底了！押投信包養股 散戶小心1件事 00:042020/09/01 財經 富盛投顧接棒安盛總代理 鎖定ESG發展 10:472020/09/01 財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 即時 豬肉水餃包裝看到「美國」有人吃？ 鼎泰豐、義美、漢來急表態 - 財經 遭逼斷華為生路！台積電7奈米還夠用 傳聯發科大動作止血 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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