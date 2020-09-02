台灣機械工業公會理事長柯拔希、工研院協理兼南分院執行長吳誠文、德國創浦集團旗下台灣創浦總經理鄭勇志今（2）日簽署MOU，台德攜手合作，預計年底前在工研院南分院六甲院區，設立「台灣半導體與電子產業先進雷射應用服務中心」，提供認證及打樣等服務，明年正式運作。

經濟部長王美花去年九月擔任次長期間，前往德國司徒加特參加台德論壇形成，參訪全球最大雷射源廠德國創浦集團，並與創浦集團高層達成來台擴大投資共識，與德國經濟辦事處處長林百科共同見證，台灣機械工業公會理事長柯拔希與工研院協理兼南分院執行長吳誠文、德國創浦集團旗下台灣創浦總經理鄭勇志，三方2日簽訂MOU（合作備忘錄），將成立台灣半導體與電子產業先進雷射應用服務中心。

據指出，德國創浦集團成立於1923年，屬於家族企業，是全球最大雷射源廠商，台積電向半導體設備大廠ASML購入設備，就搭載創浦雷射源。創浦集團與ASML共同合作開發極紫光外EUV光刻機外，自行研發製造超快飛秒fs及皮秒ps先進雷射源技術，更是在微加工領域獲得國際電子設備大廠採用，是當前半導體奈米製程不可或缺的設備。創浦今年與合作夥伴共同在南科成立技術培育中心。鄭勇志表示，台灣是半導體重鎮，一流人才及產業鏈，德國創浦集團企圖心強烈，希望與台灣產業合作。

柯拔希及吳誠文表示，雷射技術可應用在量測法、檢測、切割、焊接及各式精微加工應用，半導體、工具機、電子設備、3D、量測及檢測都有需求。工研院負責執行及系統整合；台灣創浦機械會提供價值5千萬雷射源、技術協助及培育人才，機械公會協助數10家與雷射相關會員進入平台，目前上銀集團旗下大銀微系統、東台集團旗下東捷科技、均豪精密、元利盛、萬潤、均華、鈦昇及旭東等公司，都有意願參與此平台。

工研院表示，因應5G與高效能運算先進製程商機，半導體設備產業需求強勁，根據國際半導體產業協會（SEMI）估計，今年市場規模可望成長6％，達632億美元，明年更有機會一舉突破700億美元。

工研院指出，在經濟部技術處科技專案的支持下，工研院與台灣機械工業同業公會、世界雷射應用領導品牌德國創浦集團攜手成立「台灣半導體與電子產業先進雷射應用服務中心」，結合德國最先進的高階雷射源，搭配國產客製化的大銀微平台、工研院的製程光路模組，為台灣半導體設備商提供關鍵升級技術，協助台灣半導體產業更添戰力。

(工商 )