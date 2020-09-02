進入2020下半年，迎接而來的是週年慶、雙11、雙12、黑色星期五、聖誕節贈禮等購物旺季，Facebook 2日公布「2020年節慶購物季行銷指南」，Facebook台灣及香港總經理余怡慧表示，以今年下半年的購物季來看，在手機的購買體驗是所有電商與品牌的關鍵戰場，超過七成的消費者在購物季期間，都是用行動裝置購物。

下半年電商旺季開跑，以99購物節拉開序幕後，緊接著雙11、雙12檔期一個接一個，預計電商業者將一路忙到農曆春節。而近兩年來，電商的大檔期除了業者自己參與以外，更有許多百貨、實體量販通路、電信業，也一同加入雙11戰局，期望趁消費買氣高漲搶一波商機。

Facebook調查指出，疫情改變了人們的生活、購物以及溝通方式，根據GlobalWebIndex今年4月份的新冠肺炎疫情調查指出，全球有65％的X世代（38～56歲）以及嬰兒潮世代（56歲以上）受訪者表示，在疫情期間花了更多的間在行動裝置上。

此外，台灣也有26％的X世代以及嬰兒潮世代受訪者，表示其網路購物在整體支出的佔比因為受到新冠肺炎疫情影響而拉高。另調查也顯示，56％的台灣受訪消費者表示如果商家提供即時訊息服務，他們會更加願意向商家購買商品。

疫情雖然影響全球經濟，但也創造新商機。調查指出，83％的消費者因為疫情而將採購活動延後，更有45％延後購買科技產品的消費者表示，正在等待店家推出促銷，顯見下半年民眾的購物爆發力不容小覷。

有趣的是，Facebook調查指出，近8成的台灣歲末購物消費族群，會在節慶購物季期間「購禮犒賞自己」，這些人通常是年輕族群、單身族以及Instagram用戶。

Facebook建議，購物季期間，企業可以透過網紅名人的力量，吸引消費者發掘新商品，例如善用限時動態或品牌置入內容的廣告工具追蹤成效，或利用例如擴增實境（AR）廣告創新互動體驗，增進與消費者之間的交流互動，刺激消費者購買意願。

(工商 )