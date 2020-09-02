位於新莊副都心的頭前國中周圍遭民眾投訴，校園淪舉牌工垃圾堆置地，附近人行道破損、汽機車違停嚴重，下水道還散發噁爛臭味，學生、行人健康安全受到威脅，校園周遭成社區毒瘤引發民怨；市府回應，將列管為稽查熱點，改善道路，全力改善環境狀況。

「根本爛路一條！」投訴居民憤怒指出，頭前國中周遭人行道破損嚴重、林立各式路桿，標誌倒掛也無人聞問，行人行經須不斷拐彎，還常常被凸起的人行道絆倒，內心飽受驚嚇。此外，用餐時間汽機車違停多次蔓延到馬路，地下道飄出噁爛氣味，鄰近居民、學生無路可走，只能掩鼻走在馬路。

頭前國中周圍餐廳林立，一到用餐時間汽機車違停多次蔓延到馬路。（戴上容攝）

頭前國中校長許淑貞指出，假日學校附近有許多舉牌工，他們都會將牌子、食物垃圾隨手棄置在校園，校方不堪其擾，她除了要在市府會議中提出問題，也要與建商談判，盼遏止不法行徑。

人行道破損嚴重，區公所表示3日將前往修復（戴上容攝）

許淑貞補充，校園共有1055位學生，校園周遭正進行工程，學生過思源路口時須逆向走在馬路險象環生，為了孩子安全，她嚴格規定學生行經思源路口時須走天橋，此外上下學也請導護教師務必引導學生走在安全道路。

頭前國中假日有許多舉牌工，他們都會將牌子、食物垃圾隨手棄置在校園（戴上容攝）

新北市議員鍾宏仁表示，學子健康、安全不容忽視，針對衛生問題及人行安全問題，市府相關單位應儘速改善，以維護附近民眾及學童的衛生健康及提供更友善的人行道供民眾通行。

新莊區公所回應，經查業者私自設置路障已報請養工處拆除，倒掛號誌將通報交通局，人行道修復將於3日動工，電信箱體未來會和業者商討移除事宜；新莊警分局則表示，該地取締違規停車共298件，後續將加強取締。

環保局表示，已派員前往稽查，若屬實將依廢棄物清理法第27條第2款規定處最高6000元罰鍰並限期改善，逾期未改善將按日連罰，局處後續會定期巡查案址，以維護市容環境整潔。

(中時 )