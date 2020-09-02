國民黨全代會募款文創小物開箱影片，由黨主席江啟臣及立委蔣萬安拍攝。（摘自國民黨影片）

國民黨文創小物之孫中山先生對筆。（黃福其攝）

國民黨文創小物之經國先生對筆。（黃福其攝）

國民黨文創小物的帽子、鑰匙圈、胸針。（黃福其攝）

國民黨6日將舉辦第20屆第4次全國黨代表大會，今天舉辦會前記者會，揭示「護台灣、保民主、拚未來」3大主訴求暨主視覺，並公布國民黨形象影片、黨史文創小物開箱影片各一支，以及包括對筆、帽子、T恤、鑰匙圈及胸針等募款小物。全代會當天也邀出席的歷任黨主席一起進行「轉動台灣」儀式，並將針對美豬議題召開記者會，同時展開食安公投連署。

發言人洪于茜說，這次全代會主訴求「護臺灣、保民主、拚未來」，「護臺灣」指臺灣今天的自由、民主與人權，歸功於中華民國的安全與繁榮，國民黨不但締造中華民國，更是唯一為臺灣上過戰場的政黨，捍衛國家主權、臺灣尊嚴是國民黨的核心價值；「保民主」臺灣的民主自由是華人社會的典範，民主需要監督的聲音、制衡的力量、反腐的行動，才能遏止完全執政的完全腐敗與權力傲慢; 至於「拚未來」則是「政客想的永遠是下一次的選舉，而政治家想的則是下一代未來。」國民黨將負責任的提出發展藍圖，為下一代擘劃永續、繁榮、發展的國家願景。

她表示，全代會中將由主席江啟臣邀請當日與會的歷任主席進行「轉動台灣」儀式，並針對近半年來國民黨重要黨務作業進行黨務改革案結論報告。

文傳會主委王育敏說，蔡政府貿然宣布開放瘦肉精美豬進口，國民黨將在全代會舉辦記者會，當天同時作為發起全民食安公投連署的起點，強調「拒吃瘦肉精美豬，力挺台灣國產豬。」

據悉，國民黨原規劃當天由黨主席率黨代表進行一段遊街抗議美豬，後來改為由青年團演出挺台灣國產豬的記者會，日後再辦遊行抗議。

募款文創小物開箱影片由黨主席江啟臣及立委蔣萬安拍攝。發言人江怡臻表示，為順利募集財務持續推動黨務作業、加速展現國民黨新氣象，全代會將販售多樣募款小物。文傳會設推出黨史文創小物孫中山先生、經國先生墨寶紀念對筆二組，其中孫中山對筆設計結合青年國父初登場，讓鋼筆增添活潑色彩，顯現黨務年輕化氣象，刻著「安危他日終須仗，甘苦來時要共嘗」；經國先生對筆則刻著「千秋氣節久彌芳，萬古精神又日新」。

婦女部則續推過往受到好評的T恤，選用時下最受大學生歡迎的藕粉色與文青藍，並推出最新百搭四色棒球帽，及富有支持者設計理念的鑰匙圈、胸針等紀念小物。

國民黨強調，這次募款小物售價從250元到2000元，都是限量販售，售完即止，呼籲大家把握周六把限量小物收藏入袋，也希望這些小物能加強支持者們在往後公民參與的活動中，共同監督執政、捍衛全民權益的氣勢、信心與認同感。

最後，國民黨表示，針對蔡政府貿然宣布開放瘦肉精美豬進口，未來也將透過立法院黨團，針對行政程序進行強力監督，並與產業界、社會團體共同發聲、上街抗爭。同時，周日全代會即發起全民食安公投，強調「拒吃瘦肉精美豬，力挺台灣國產豬」，以全代會作為全國公投連署起點，結合理念一致的公民團體，以具體行動反對民進黨粗暴的決策，維護人民的健康權。

(中時 )