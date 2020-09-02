楊姓男國中生8月31日凌晨2時許半夜離家，家長擔心不已，急向孩子喊話「可以回來好好溝通！」（摘自《台中市西屯區大小事》臉書社團／盧金足台中傳真）

高雄一名14歲少女離家失聯多日，才剛尋獲引發社會關注，有網友在《台中市西屯區大小事》臉書社團轉貼尋找楊姓男國中生8月31日凌晨2時許半夜離家，家長擔心不已，急向孩子喊話「可以回來好好溝通！」西屯派出所表示，楊姓國中生媽媽報案尋子，疑因與兒子發生爭吵，兒子離家未歸，經調閱監視器，該名國中生騎乘腳踏車至台中火車站，上午5時12分許進入台中火車站，是否搭車去找親友，正進一步釐清去向。2日下午楊姓國中生已連絡媽媽表示，兩天後返家，現在他一切平安。

楊姓國中生媽媽急見兒子，2日下午5時30分，該名國中生母親聯繫西屯派出所表示，兒子已主動聯絡上，母子相約在中壢火車站，由母親前往帶回台中，結束一場虛驚。

網友《台中市西屯區大小事》臉書社團貼一名楊姓國中生失蹤3天，表示他是楊姓國中生家長的朋友，已向「台中市第六分局西屯派出所」報案，家長希望網友幫助，如有看到該名小孩，可聯繫西屯派出所。

代為發雯的網友指出，楊姓國中生半夜離家，在台中市西屯青海家樂福附近失聯，離家時身穿深藍色T恤，外面灰色條紋亞麻襯衫，深藍色短褲，墨綠色慢跑鞋，身高在155-160公分，家長很擔心，「希望孩子可以回來好好溝通」。

西屯派出所指出，一名陳姓女子8月31日晚上7時49分報案，稱其兒子8月31日凌晨2時失蹤，疑因母子發生爭吵，楊姓國中生負氣離家未歸，媽媽急的到派出所報案尋人。

警方表示，經調閱監視器畫面，楊姓國中生自行騎乘自家腳踏車至台中火車站，上午5時12分許進入台中火車站，由於是否搭火車北上或南下，還在進一步釐清，希望國中午趕快平安返家。

(中時 )