後疫情時代首個開學季即將到來,亞洲自學科技品牌 Snapask 時課問今(2)日宣布,旗下自學科技產品全面升級,打造橫跨各年齡層零死角自主學習服務,並與臺北市政府教育局合作推出「想問就問」計畫,提供市值逾新台幣 2,700 萬元的學習扶助資源。同時,Snapask 時課問也與教科書業者翰林教育科技對談,共同探討自學科技如何讓 108 課綱「自發、互動、共好」的核心理念,得以在教育現場落實。

Snapask 時課問創辦人暨執行長余佑謙表示:「Snapask 時課問自創立以來,即致力於運用科技延伸課堂教育,推動自主學習。面對疫情期間急速成長的線上教育需求,我們更將教育科技的應用從學科,拓展至人生學習歷程中的各種場景,建立自主學習的『新常態』。」

新冠肺炎疫情促使學生、教師與家長對於教育科技的接納程度提高,Snapask 時課問除了持續優化既有的線上家教 App 之外,更積極升級多元自學科技產品,期盼為更多學生解決「找不到人問問題」的痛點。舉例來說,針對遭遇選系、選校規劃困擾的高中生,Snapask 時課問推出「領航計畫」,挑選優秀學長姐與準考生及新鮮人學生一對一分享大考備戰過程與大學生活。至於大學畢業生與職場新鮮人,Snapask 時課問旗下品牌 sofasoda 也推出一對一職場諮詢服務「問問先輩」,幫助年輕族群度過疫情就業寒冬。

此外,Snapask 時課問亦持續拓展亞洲版圖,九月起正式插旗越南,成為其全球第 9 個市場。Snapask 時課問觀察,越南國內教育資源城鄉差距顯著,期盼透過自主學習理念的推廣與教育科技的輔助,有效解決教育資源分配不均的問題。

適逢 108 課綱上路周年, Snapask 時課問觀察,會考、學測、指考升學壓力使 108 課綱的「素養教育」核心理念在教學現場中較難落實。Snapask 時課問透過技術優勢打造即時問答產品,隨時隨地解決學生的問題,讓學校回歸師生同儕互動、參與的場域,進一步加速實現 108 課綱的願景:學校在學習中的定義和定位將轉變,從學「知識」到學「素養」,讓學習能不必再受到時間、空間的限制。

迎接新的學年,Snapask 時課問也將和臺北市政府教育局深化合作內容推出「想問就問」計劃,為臺北市 70 所中學有學習扶助需求的國中學生,提供 3,700 人次的每月 20 題的解題服務,總市值超過 2,700 萬元。此前,Snapask 時課問便已先後與雙北市政府教育局合作,提供市值超過 1,500 萬元的免費解題額度,更與新北市政府教育局「親師生」平台整合,助受疫情影響的偏鄉考生和有居家學習需求的學生使用。

Snapask 時課問幕僚長蘇詩涵表示:「Snapask 時課問很榮幸新學年能與臺北市政府再次合作,共同為教育貢獻心力。我們觀察今年的指考放榜結果,發現選系不選校、志願翻轉的趨勢相對明顯,學生對自己的『學習自主權』漸有認知,不再受追求名校的升學主義箝制。期望能藉由自主學習科技的運用,透過以學生為主體的學習模式,讓每一位學生都能規劃自己專屬的學習歷程,呼應 108 課綱『適性揚才』的理念。」

翰林出版集團長期位居台灣教科書、參考書龍頭地位,旗下子公司「翰林教育科技」也自 2019 年起與 Snapask 時課問合作,攜手打造雲端學習環境,除提供國小、國中、高中全科目、各版本適用的雲端課程、個人化的雲端評量系統外,搭配 Snapask 時課問的一對一真人線上即時輔導,雙方共同補足課堂教育的限制,讓學生都能獲得最貼近需求的教育資源,掌握學習自主權,最大化自主學習的效益。

翰林教育科技董事長暨總經理陳威任表示:「疫情推動加上新課綱的持續推進,學校與補習班等學習場域也將加快數位轉型腳步,教育科技正是與學校體系相輔相成的最佳伙伴。翰林雲端學院提供國小、國中與高中的學科課程與題庫,搭配 Snapask 時課問優質的家教團隊,一同打造最全面的自主學習解決方案,幫助每位學生突破在學習過程中遇到的障礙。翰林有幸與 Snapask 時課問合作,以推動『科技為教育增能』為共同信念,實現因材施教的願景。」

Snapask 時課問 2020 年的年度主題是「We Wonder Why, Why School 打造你的心之所向」,希望引領各界思考學校教育的真正意義,除了帶起學生自主學習與「問問題」的風氣之外,Snapask 時課問 10 月也將為關心孩子教育議題的家長們舉辦兩場講座,邀請專注 108 課綱發展的老師分享教育界的觀點與看法。

