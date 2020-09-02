學員現場創作。(南臺科大提供／曹婷婷台南傳真)

金賞得獎作品風邪。(南臺科大提供／曹婷婷台南傳真)

由文化部補助，南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系執行的2020漫畫繁星漫畫產業人才培育計畫，日前舉辦「前進安古蘭漫畫工作坊」，燃起新一代年輕創作者熱忱，期盼有朝一日能成為台灣代表隊，參與法國安古蘭國際漫畫節，讓作品在國際嶄露頭角。

這場工作坊邀請到漫畫家HOM、Yashin、李隆杰，跨領域專家則特別邀請臺灣歷史博物館副館長楊仙妃、文化內容策進院內容策進處組長黃冠華、大辣出版社總編輯黃健和、氧氣電影導演瞿友寧，以及成大心理系教授楊政達等8位專家蒞臨指導，陣容堅強。

「前進安古蘭漫畫工作坊」希望以漫畫馬拉松的方式，透過跨領域師資組合，由業界師資帶領分組團隊，進行創意激盪、經驗傳承、協助繪製並完成頁整的漫畫作品，培育未來有望代表臺灣參與安古蘭國際漫畫節展覽的新秀。

活動首日即安排與會專家經驗分享，以及對學員的創作發想進行討論。在經驗分享過程中，HOM老師、Yashin老師、李隆杰老師以及黃健和總編輯分享其參加安古蘭漫畫節的經驗，讓學員對安古蘭漫畫節有更加深入了解。在發想討論過程中，專家們對學員初步創作發想提供許多意見，使其在創作發想上有更成熟的構思。

學員創作時間必須在有限時間內，根據發想創作，完成3頁具完整內容且符合各組主題的漫畫，活動最後一天，學員上台發表講解個人作品，並由專家在所有作品評選出前10名，並將作品於妖怪村公開展出。

南臺科大多媒體與電腦娛樂科學系主任孫志誠表示，「前進安古蘭漫畫工作坊」活動圓滿結束，參與專家以及學員反皆相當熱烈，透過此次活動同好彼此交流相互打氣，也燃起了許多臺灣新一代年輕創作者的創作熱忱，也期待對動漫有興趣的同學能到南臺科大多媒體與電腦娛樂科學系就讀，接受完整專業培訓。

(中時 )