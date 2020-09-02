陌生來電辨識軟體Whoscall開發商Gogolook宣布，Gogolook董事長兼執行長郭建甫獲第四屆總統創新獎殊榮，1日於總統府接受蔡英文總統表揚。Whoscall致力於陌生號碼辨識技術，透過AI技術與龐大資料庫，至今已為全球擋下超過30億次惡意電話與簡訊，有效阻擋詐騙的威脅。

Gogolook由郭建甫、鄭勝丰以及宋政桓共同創立，看準人際互動之間「信任」的重要性與發展潛力，Gogolook長期投入AI預警防詐技術並累積龐大資料庫，開發出陌生來電辨識軟體「Whoscall」，解決用戶對於陌生來電的困擾。

此外，Gogolook也將防詐技術應用於物聯網裝置，聯手中華電信推廣Whoscall市話版「象卡來」，減緩銀髮族受到詐騙的威脅；在政府開放銀行（Open Banking）政策下，發展金融科技防詐領域，並將於近期推出個人信貸媒合平台「貸鼠先生」，以期建立全方位的防詐安全網。

郭建甫獲頒總統創新獎，他將榮耀歸功於全體Gogolook團隊、投資人以及用戶的信任與支持。郭建甫表示，面對後疫情時代的來臨，人與人之間大幅減少面對面的接觸，「信任」的題目變得越來越重要。他表示，未來，將持續帶領Gogolook從台灣走向世界，幫助更多國家遠離詐騙的威脅。

(工商 )