美國衛生部長阿札爾來台後，王美花31日晚參加美國華府智庫傳統基金會主辦的「後疫情時代台美經濟關係」線上座談會，與美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）對談。事後宣布將舉辦「台美經濟與商業對話」，王美花證實，該對話將由主管經濟成長、能源及環境的美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）主持，且有望於年底舉行。

王美花強調，未來若台美能簽署雙邊貿易協定（BTA），除原本的勞工、資源、技術等議題，還可再增加產業合作，特別是後疫情時代重視的供應鏈安全議題。

駐美代表蕭美琴強調，現在是展開台美雙邊貿易協定(BTA)最好的時候。王美花並表示，台美經貿合作可從防疫合作、供應鏈互補及洽簽貿易協定等3面向加強。國務院亞太助理國務卿史達偉則表示，美方「一中政策」並未改變，並再度重申美國對台的「六項保證」。

據《自由》今(2日)報導，主談「台美經濟與商業對話」的次卿凱斯克拉奇（Keith Krach），是美國國務院「第三把手」，且有意親自率團來台，將創下目前美國國務院最高層級的訪台官員。此次主談的內容，將聚焦包括半導體領域、健康照護和能源等議題，料台美將擴大並深化經濟合作。

(中時新聞網)