滙豐(台灣)商業銀行公布「千禧世代大調查」，千禧世代對成功的定義十分多元，其中超過三分之一（35％）的人認為坐擁高薪財富是成功的表徵，接近三分之一（32％）的人表示能隨心所欲享受人生，也是成功的代表。但是，卻有超過三分之二（67％）的千禧世代自認距離成功的門檻還很遙遠。

如果再綜合台灣的各項調查報告，約有75％的千禧世代希望在54歲以前達成財務自由的目標，但是卻也有超過半數（58％）自評理財滿意度並不及格，其中主要原因來自於收入成長有限（41％）以及儲蓄累積太慢（27％）。

此外，另一份調查也顯示有58％的千禧世代有購屋的意願，以便安身。但是只有不到兩成（19.3％）的人表示已經備好新台幣120萬元或以上的購屋自備款，其餘的八成千禧世代還在為累積第一桶金而打拼中。

滙豐財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉表示，有近半數（47％）的千禧世代表示因為生活忙碌，所以無暇研究投資理財相關的話題，也有43％的人指出，因為不了解金融產品，因此無從進行投資。不僅只有16％的千禧世代有明確的理財規劃且正在執行中，所呈現的理財地圖多以保守的產品為主。

匯豐也同時發表「運籌理財ONE能戶」，整合廣受客戶好評的多項服務與產品，並加上專屬優惠，就是要成為千禧世代理財規劃的加速器，讓時間不夠無暇留意理財話題，或是金融產品艱澀難懂的惱人困擾不再。

「滙豐運籌理財One能戶」服務，連結「股票全能通」還有「基金全能通」兩大數位投資平台，讓美股、港股、海外ETF以及共同基金完全一手掌握，並提供連結九種外幣的環球金融卡讓世界帶著走，再享最高1.2％的高利活存優惠，不僅加速千禧世代的理財節奏，也助客戶人生目標提早達標。

(中時 )