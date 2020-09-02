王志群計畫打造更多元、全方位、具觀賞性的素人籃球平台。（通捷國際行銷提供）

前籃球資深國手、現任臺灣師大籃球隊總教練王志群一手開創的公司「通捷國際行銷」,今年重磅推出全新籃球鬥牛賽事品牌「Court131」，於網路宣傳吸引「黃金世代」等球星發聲力挺，今天再於中和國民運動中心推出的「摩曼頓Court131網路名人對抗賽」，集結國內知名藝人與球星搶先對戰體驗、揭開序幕。

《Court131》賽事由王志群親自設計，以國際籃總FIBA 3x3規則為基底，內容結合籃球1對1、3對3打法，並加入場上調度、桌網球賽點等制度，預期將在今年底開辦全國性海選，更計畫讓賽事能夠網路節目化、為台灣籃壇帶來一股創新的鬥牛熱潮。

今天的「摩曼頓 Court131 網路名人對抗賽」透過運動用品通路品牌摩曼頓冠名贊助，提供現場參賽球員全套NBA球衣，以及總冠軍3萬元提貨券，包括國內知名籃球訓練師EMPOWER黃柏偉、JTC余平顥、Skillic林冠宇、yo4王天佑，花式街頭籃球王小夫、藝人劉畊宏、大飛、吳東諺、彭尊、富邦勇士教練團吳永仁。

全場表現最亮眼、攻防有功的岳瀛立，談及這次賽事參與心得，認為：「這是一個很特別、與眾不同的鬥牛體驗，現場參與的所有人都來真的，所以自己也打得很起勁！」

王志群表示，網路名人對抗賽只是個起點，下一步計畫將它擴大成為全國性的海選，目標從今年底開始，未來目標是朝亞洲、國際邁進，這次活動也在活動開場與蝦皮購物合作，邀請主播呂佳宜、楊正磊共同參與，進行1小時網路直播的明星表演賽，王志群補充「Court131」不只是在鬥牛賽事上的創新，更希望能跨領域結合音樂、藝術等元素，將賽事品牌節目化，打造更多元、全方位、具觀賞性的素人籃球平台。

(中時 )