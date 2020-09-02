歷史悠久的美國知名公立大學南卡羅萊納大學傳出新冠肺炎疫情升溫。

美國各大學秋季新學期開學，新冠肺炎疫情蔓延校園，至今全美已經有超過2.5萬名大學生染新冠，當中知名公立大學南卡羅萊納大學、阿拉巴馬大學分別爆出上千名學生確診。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，秋季新學期開始，部分美國大學開放校園讓學生上課，不過新冠疫情也隨之散播，至今全美有37州的大學通報校內有確診病例，總共超過2.5萬名師生染疫。

當中至少2所公立大學有上千名學生確診，歷史悠久的南卡羅萊納大學（University of South Carolina）至今有1,017名學生染疫，是全美確診人數最多的學府之一，該校的確診人數於8月29日突破千人，當天學校通報新增302例確診。

阿拉巴馬大學（University of Alabama）先前也傳出，開學才2周就已經有1,063人病毒檢測結果呈現陽性。

此外，密蘇里大學（University of Missouri）至今已有424名學生染疫，該校10天前、也就是8月24日才復課。不過密蘇里大學指出，學校昨日僅新增9名病例，顯示疫情已趨緩。

美國感染新冠肺炎總人數於8月31日超過600萬人，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今（2）日晚間6時，全美有超過607萬人染疫，逾18萬人喪命。

(中時新聞網)