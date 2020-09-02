美國各大學秋季新學期開學，新冠肺炎疫情蔓延校園，至今全美已經有超過2.5萬名大學生染新冠，當中知名公立大學南卡羅萊納大學、阿拉巴馬大學分別爆出上千名學生確診。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，秋季新學期開始，部分美國大學開放校園讓學生上課，不過新冠疫情也隨之散播，至今全美有37州的大學通報校內有確診病例，總共超過2.5萬名師生染疫。
當中至少2所公立大學有上千名學生確診，歷史悠久的南卡羅萊納大學（University of South Carolina）至今有1,017名學生染疫，是全美確診人數最多的學府之一，該校的確診人數於8月29日突破千人，當天學校通報新增302例確診。
阿拉巴馬大學（University of Alabama）先前也傳出，開學才2周就已經有1,063人病毒檢測結果呈現陽性。
此外，密蘇里大學（University of Missouri）至今已有424名學生染疫，該校10天前、也就是8月24日才復課。不過密蘇里大學指出，學校昨日僅新增9名病例，顯示疫情已趨緩。
美國感染新冠肺炎總人數於8月31日超過600萬人，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今（2）日晚間6時，全美有超過607萬人染疫，逾18萬人喪命。
(中時新聞網)
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