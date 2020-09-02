梁姓逆子弒母斬首拋下樓，二審無罪釋放責付桃園市衛生局，桃檢緊急攔截以傷人案發監55天，10月13日後燙手山芋仍要回到衛生局，局長王文彥2日在議會打包票：「不會讓他回家！」出獄會先送醫鑑定，有病送醫治療、沒病送機構收容，下周也會跨局處開會。

民進黨議員林俐玲表示，梁姓逆子弒母斬首丟下樓一審無期徒刑、二審翻盤改判無罪，法官還把人丟給衛生局，堪稱史無前例。中壢區議員紛紛表達擔憂，無黨籍議員謝美英說，釋放當天，和梁男同里的里民擠爆里長辦公室，雖然因為梁發監執行另一件傷害案，暫時解除危機，但拘役期滿仍要面對難題，要求衛生局「超前部署」做好萬全準備。

民進黨籍徐景文和彭俊豪也都說，周邊居民深怕梁男獲釋後會「趴趴走」成不定時炸彈，議員鄭淑方則直言衛生局人力不足，全市190個公共衛生護理師要負責7200個精神疾病個案，若梁男回家就是由公衛護理師收案，恐成社會安全網破口，且思覺失調症患者家屬申請長照通過率低，呼籲重新檢視評估規定，讓家屬有喘息機會。

「吸毒有罪、殺人有罪，加起來變無罪我也百思不得其解！」王文彥坦言責付給行政單位是全國首創、無前例可循，「原則上不回家！以社會安全為第一優先！」梁出獄後會帶往醫院鑑定，符合精神衛生法就安排治療、不符合將另覓機構安置，梁的家屬也已向衛生局表達同意任何做法、屋子將會出售。

王文彥說，下周會先邀集市府相關局處、桃檢、更保會、以及精神科醫師和犯防專家，共同開會研議妥適的處置方案，兼顧安全和人權，讓市民安心不恐慌。

(中時 )