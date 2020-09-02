受少子化影響，南投縣今年小學一年級新生總共減少288人，不過，南投市嘉和國小卻是逆勢成長，較上屆增加24人，比率超過1／3，增加人數居全縣之冠，因此新生開3班，也創下嘉和國小20多年來的紀錄。

嘉和國小是距離南投縣政府最近的小學，不過，由於位於市郊，而且有許多學生跨學區就讀，因此學生數較少，每年級頂多2班甚至1班，今年新生則有60人，比上屆的36人大幅成長；另外，還有許多中低年級學生，轉學到嘉和就讀。

南投縣教育處副處長王淑玲表示，今年縣內小學新生人數整體而言下降，而增加最多的就是嘉和國小24人，其他則有忠孝國小增加14人、長流國小11人，僑光及竹山國小各增10人。

嘉和國小推廣民俗技藝，扯鈴隊在國內外表演獲得好評，而且學校著重多元教育，參與各項競賽屢創佳績，深受家長肯定，因此，在各校搶學生之際，嘉和新生卻是大爆滿！

嘉和國小校長吳崑檳表示，新生多數是在學區的孩子，過去也差不多是如此，只是，今年家長選擇在學區就讀，應該是老師認真教學，關心學生；還有開辦課後輔導班，低中年級學生下午留校，不論讀書、練扯鈴或打球運動，都有老師照顧，讓家長沒有後顧之憂，口耳相傳，所以學生近悅遠來。＃新生 ＃少子化 ＃扯鈴

(中時 )