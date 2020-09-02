新黨8月22日才剛過完27歲黨慶，如今卻爆發理念派與選舉派內鬥，前主席郁慕明在臉書上直指，首任領袖趙少康所提拔、站在現任主席吳成典身邊的祕書長潘懷宗想切割他與發言人王炳忠，而新黨前總統參選人楊世光更屢批北市議員侯漢廷不夠統。繼民眾黨、時力內鬥後，新黨也面臨內鬥泡沫化危機。

回顧事發的源頭，曾任新黨祕書長、青年團長楊世光在《楊世光的新世野》節目中屢屢開炮侯漢廷「不夠統」，爆料黨內開會有人抨擊大陸是共匪，並影射侯漢廷贊成；王炳忠也在直播中揭露黨內理念派與選舉派的分歧。

郁慕明對此緩頰澄清，共匪一詞是由顧問張德麟及黨史會主任林明正，在針對新黨被貼上共匪標籤所做討論，並非說大陸人是共匪；雖然等於楊世光批侯漢廷是胡亂爆料，但郁話鋒一轉卻仍強調，「我和楊世光、王炳忠他們是一家的」、對楊批侯則「我鼓勵他們繼續打下去！」。

新黨舉辦黨慶時，吳成典喊出「一三五共識」，強調三民主義與五權憲法，但王炳忠事後卻不滿吳成典的路線言論，在臉書開炮稱「黨自身的發展路線上，出現歷史的倒退」。

黨內人士表示，郁慕明、楊世光等人發表接受「武統」言論，偏向「紅統」；但黨內其他人確實較和緩，支持「和平對等統一」。另名黨內人士則透露，新黨根本沒有路線之爭，只是禮遇之爭，由於黨慶時，吳成典、潘懷宗未給予郁慕明足夠的尊重禮遇，引起郁不愉快，因此透過「路線之爭」，敲打現任領導班子，侯漢廷成池魚之殃。

隨後，郁慕明2日在臉書駁斥，想切割他的不是吳成典，而是吳身邊的2個人人，不過並非趙少康與侯漢廷，直言其中1人就是潘懷宗，呼籲黨團結，全力支持吳成典。吳成典僅說，他知道郁點名的2人是誰，但這2人都否認有要切割郁慕明，也不可能切割郁。

黨內人士分析，郁慕明「完結篇」的言論一出，王炳忠與楊世光的直播就暫時沒再討論路線之爭，內鬥看似暫告段落，但已造成的裂痕與心結，恐沒這麼容易消除。

(中時 )